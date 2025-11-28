‘Doña Alegría’ asegura que Aarón Mercury anda flechado de Andrea de Nigris; ¿nuevo romance?

Leticia Guajardo, mejor conocida como ‘doña Alegría’, volvió a encender las redes con una de sus confesiones más inesperadas: aseguró que Aarón Mercury trae un interés muy marcado por su nieta Andrea de Nigris, la hermana menor de Aldo, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Con su estilo directo y sin filtros, la mamá de Poncho de Nigris soltó la revelación entre risas, ¿será que se acerca un nuevo romance? Te contamos todos los detalles.

Doña Lety Guajardo habla de Aarón Mercury y Andrea de Nigris: ¿Nuevo shippeo?

Durante una de sus transmisiones en vivo en TikTok, Leticia Guajardo, la siempre franca ‘doña Alegría’, soltó una revelación que de inmediato encendió a los seguidores: confesó que Aarón Mercury no solo está interesado en su nieta Andrea de Nigris, sino que incluso se lo dijo directamente a Aldo de Nigris.

Según contó, el creador de contenido declaró abiertamente que Andrea de Nigris le encanta, que la ve “hermosísima” y que quedó totalmente flechado desde que la conoció.

Con su estilo sin filtros, doña Alegría recordó que, pese a todo ese entusiasmo, Andrea tiene novio y que “hay que respetar los gustos de cada quién”, aunque no dudó en lanzar la polémica frase: “si quiere estar con un vividor, es su problema”. Entre risas y comentarios picantes, la mamá de Poncho de Nigris dejó al aire la pregunta que desató el chisme en redes: ¿habrá nuevo shippeo? Porque, según ella, algo sí es seguro: a Aarón Mercury le encanta Andrea de Nigris, según ‘doña Alegría’.

“Aarón le declaró a Aldito que le gusta Andrea, le dijo que le encantaba Andrea y que está hermosísima Andrea, pero ni modo, Andrea tiene novio”, destacó la señora Leticia de Nigris en sus redes sociales oficiales.

¿Poncho de Nigris habló mal de Aarón Mercury?

Las nuevas declaraciones de ‘doña Alegría’ sobre el interés de Aarón Mercury en Andrea de Nigris llegan justo después de la polémica que estalló entre Poncho de Nigris y el propio tiktoker. Todo comenzó cuando el tío de Aldo de Nigris, durante una transmisión en vivo, mencionó que Aarón cometió un error al aceptar participar en Las estrellas bailan en Hoy.

Según el regiomontano, este tipo de proyectos puede frenar más que impulsar la carrera de un creador digital: “No se debió encerrar tan rápido en Las estrellas bailan en Hoy. En un reality de un programa de revista como que no va, o sea, es mi humilde opinión”. Aunque sus palabras no fueron insultantes, sí resultaron lo suficientemente directas para desatar reacciones encontradas.

Los fans de Aarón Mercury no tardaron en encender las redes y, ante el revuelo, el influencer respondió a la prensa dejando ver que no entendía del todo el motivo detrás del comentario de Poncho.

“No entendí la razón por la cual habló de mí... no sé qué intenté, es la opinión de esta gente”, dijo Aarón Mercury, aunque remarcó que su relación con el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México y sobrino de Poncho de Nigris se mantiene firme: “al final quien es mi compita es Aldo de Nigris y mi amistad con él sigue intacta”.

¿Quién es Andrea de Nigris?

Andrea de Nigris, la hermana menor de Aldo de Nigris, ha construido su propio camino lejos de las sombras y los reflectores tradicionales de su familia. Nacida el 22 de julio de 2004, estudió la licenciatura en Nutrición, una carrera que eligió para profundizar en el bienestar físico y emocional, y que poco a poco ha ido integrando en su vida pública.

Además de su preparación académica, Andrea de Nigris se posicionó como una de las creadoras de contenido más populares de su generación. En TikTok supera el millón de seguidores y acumula más de 20 millones de likes. En su perfil comparte fragmentos de su día a día, rutinas de maquillaje, looks llenos de estilo y videos de lipsync que se han vuelto parte de su sello personal.

Con una presencia fresca, natural y cercana, la creadora de contenido no solo destaca por su apellido, sino por la habilidad que muestra para conectar con una audiencia joven que la sigue de manera leal. Su nombre hoy vuelve a ocupar titulares, pero su trayectoria en redes demuestra que ella ya tenía su propio escenario asegurado antes de cualquier rumor o shippeo.

