Aldo de Nigris con problemas de salud después de La casa de los famosos México, revela su abuela

Aunque, Aldo de Nigris se coronó como el gran ganador de La casa de los famosos México 2025 y vive el furor de su triunfo, no todo ha sido positivo. En días recientes surgió la polémica luego de que se descubriera que dejó de seguir a Alexis Ayala en redes sociales.

Esto ocurrió después de que, durante un en vivo, Alexis Ayala desestimara el famoso “cuarto noche” y excluyera a Elaine Haro, diciendo que “no fue ni cuarto noche, ni día ni eclipse”. Sin embargo, hasta ahora se desconoce la verdadera razón por la que Aldo habría decidido dejar de seguirlo.

No solo eso, sino que se encuentra en medio de otra polémica, Poncho de Nigris criticó que Aarón Mercury aceptara Las estrellas bailan en Hoy tras salir de “La casa de los famosos México”, aunque el comentario del tío de Aldo de de Nigris no tenía una mala intención, los fans de Aarón empezaron a atacar a Poncho en redes.

También Aldo de Nigris fue criticado por colaborar en un video con YeriMua, ex novia de Aarón Mercury, razón por la cual también fue criticado.

Mira:Doña Lety destapa el infierno que vivió con su esposo, asegura que la humillaba

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Alexis Ayala y Aldo de Nigris se dejaron de seguir en redes sociales por haber excluido a Elaine de team noche?

Después de la transmisión, los movimientos en redes sociales comenzaron a hablar por sí solos. Primero, Alexis Ayala dejó de seguir a Elaine Haro. Para los fans, fue la confirmación de que sí existía un conflicto. Pero lo que vino después terminó de encender las alarmas: Aldo de Nigris dejó de seguir a Ayala.

El unfollow de Aldo golpeó más fuerte porque entre ambos existía una proximidad evidente desde el reality. Incluso aún hay rumores de que tendrían una presunta relación sentimental.

Y luego llegó la fotografía que lo empeoró todo. Alexis Ayala compartió una imagen donde solo aparecían él, Aarón Mercury y Adrián Di Monte, vestidos como lobos. Ni Aldo, ni Abelito, ni Elaine aparecían. La publicación fue vista como una provocación directa, ¿se destruyó el cuarto noche?

Alexis Ayala, Guana, Aarón Mercury, Abelito y Aldo de Nigris sorprendieron con un show estilo Solo para Mujeres. / Instagram

Aldo de Nigris se enferma por culpa del hate y polémicas en La casa de los famosos México

Fue su abuelita, doña Lety, quien reveló en una transmisión en vivo, que Aldo de Nigris se ha visto afectado por el hate y los chismes al grado que del estrés empezó a tener problemas de salud.

“El mejor ser humano del mundo, que llegó a mi vida por algo, que yo creo que Toño me lo mandó. Yo lo voy a defender contra todo, porque es un jovencito bueno. Hay mucho chisme, mucho hate y muchas cosas que no deberían permitirse. Cuando te estresas, pues te enfermas, y la verdad es que ha estado muy decaído”, comentó doña Lety, preocupada por su nieto.

Mira: Aldo de Nigris rompe el silencio sobre su mamá vendiendo en el tianguis: ¡Le vendió hasta los calzones!

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Aldo de Nigris por culpa del hate tras La casa de los famosos México?

Hasta el momento, doña Lety no ha revelado qué problema o enfermedad estaría enfrentando Aldo de Nigris, y él tampoco ha dado detalles en sus redes sociales.

Sin embargo, en días recientes, la abuela expresó su preocupación al comentar que su nieto no ha estado comiendo bien y que incluso habría sufrido algunos mareos.

“Está comiendo muy mal, se andaba desmayando y mareando, tampoco está tomando proteína. Le urge alimentarse mejor y sino le voy a sacar un éxamen de sangre”, comentó doña Lety hace unos días.

Mira: Aldo de Nigris ganó ‘La casa de los famosos México’, pero no ha cobrado ni un peso del premio millonario