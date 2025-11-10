Doña Lety destapa el infierno que vivió con su esposo, asegura que la humillaba

La mamá de Poncho de Nigris, doña Leticia Guajardo, habló durante una conversación con su nieto Alex de Nigris en el podcast “Chill guy”, donde reflexionó sobre la importancia de elegir bien a la persona con la que uno se casa.

En un testimonio sincero, habló sobre los años difíciles que vivió junto a su esposo, Jesús Alfonso de Nigris, y cómo aprendió a no permitir que la hicieran sentir menos.

Sus declaraciones llegan después de años de polémicas sobre la relación con su esposo, marcada por los problemas de salud de don Alfonso y la carga emocional que tiene como cuidadora desde hace más de dos décadas.

Mira:¡Familia De Nigris en tragedia! Doña Lety, abuela de Aldo, sufre lamentable robo en su casa recién remodelada

¿Con quién está casada doña Lety, mamá de Poncho de Nigris?

Doña Leticia Guajardo está casada con Jesús Alfonso de Nigris, padre del influencer y conductor regiomontano Poncho de Nigris. Juntos formaron una familia reconocida en Monterrey, pero también atravesaron momentos complicados debido a los problemas de carácter y salud de él.

Su matrimonio ha estado marcado por casi 50 años de altibajos, según diversas fuentes cercanas a la familia. A lo largo de ese tiempo, Leticia ha sido la figura que ha sostenido el hogar, especialmente después de que su esposo sufriera una grave embolia cerebral que cambió por completo la dinámica familiar.

¿Qué le pasó a Jesús Alfonso de Nigris, esposo de Doña Lety y papá de Poncho de Nigris?

De acuerdo con declaraciones del propio Poncho de Nigris, su padre sufrió una embolia cerebral en 2003, una condición médica grave que afecta el flujo sanguíneo al cerebro y puede dejar secuelas neurológicas.

Desde entonces, don Alfonso enfrenta problemas de movilidad, coordinación y memoria, lo que lo mantiene en un estado de salud delicado. En mayo de 2025, Leticia Guajardo compartió un video donde se ve a su esposo caminando lentamente y algo desorientado, lo que desató críticas por el trato que ella le dio durante ese momento.

No obstante, detrás de esa situación hay una historia de años de desgaste emocional. Fuentes cercanas han asegurado que Leticia ha vivido una relación marcada por el machismo, los insultos y el desprecio de su esposo, incluso después de su enfermedad.

Checa: Doña Lety confiesa el sueldo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025

Doña Lety de Nigris transforma el cuarto de Aldo de Nigris. / Foto: IG/@aldotdenigris

La historia de doña Lety con Jesús Alfonso de Nigris

Hace algunos años en TVNotas, un amigo de la familia reveló que la señora Leticia ha soportado insultos y humillaciones durante décadas. Su esposo, aseguran, solía minimizarla, beber con frecuencia y decirle que era “suertuda por tenerlo”.

A pesar de ese trato, Leticia decidió quedarse con él cuando sufrió la embolia cerebral, asumiendo su cuidado por completo. Sin embargo, los problemas continuaron: “El señor comienza a gritarle y a exigirle más de lo que puede”, relató una fuente cercana.

Incluso se menciona que doña Lety ha buscado apoyo de sus hijos para poder descansar, pero ellos le han pedido que no abandone a su esposo.

Exconductor de Venga la alegría arremete contra doña Lety tras acusar a Mariana Botas de insultarla. / Redes sociales

¿Qué dijo doña Lety sobre las burlas de su esposo Jesús Alfonso de Nigris?

Durante el podcast con su nieto Alex, doña Lety habló por primera vez abiertamente de las burlas que recibió de su esposo, dejando entrever el daño psicológico que vivió.

“Te casas con una persona que se burla de ti continuamente y dices: ‘pobre, tan guapa que estoy yo y este me está criticando’. O sea, en mi caso me decía que narizona y yo decía qué raro, pero yo me veo hermosa, porque gracias a Dios mi papá nos metió en la cabeza no permitir que te hagan menos, porque la verdad eso llega a afectarte tanto como a tu mamá, que era puro machismo y se deprimió”. Doña Lety

Además, recomendó no dejarse afectar por los comentarios negativos “Es importante cuidar tu mente, tu mente es poderosa, pensar ‘esta persona me está diciendo, pero yo no lo soy’”.

Mira: Doña Lety critica a Bárbara Mori por una impactante confesión de Sergio Mayer Mori en La granja VIP, VIDEO