Doña Lety explota contra Aldo de Nigris y su madre, acusa que no pagan nada ¿amenaza con correrlos?

Recientemente Aldo de Nigris hizo una fuerte revelación durante una charla junto a su tío Poncho de Nigris, mediante el podcast de este último, donde ambos compartieron anécdotas del paso de Aldo por “La casa de los famosos México”. La charla entre ambos regiomontanos causó total revuelo, dado que un comentario desató el caos con doña Lety Guajardo, mayormente conocida como ‘doña Alegría’. ¿Qué pasó?

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre el robo de doña Lety mientras estaban en La casa de los famosos México?

Fue en ese charla Aldo de Nigris soltó, entre risas, que al regresar a Monterrey notó que le faltaba dinero, y que fue su abuelita doña Lety mejor conocida como “doña Alegría”, quien lo había tomado.

“Llegué a la casa y esos son los verdaderos putaz... con doña Alegría. Me robó un dinerillo”, dijo Aldo de Nigris

Su tío, Poncho, también reaccionó con humor y sin mostrar sorpresa, dando a entender que este tipo de situaciones no son nuevas en la familia.

“¿Te chin... lanita o no? Está arreglando la casa, ahí le dimos de todos lados. Le dije: ‘No le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste’, pero ya la conocemos” comentó el influencer.

¿Doña Lety y Poncho de Nigris se quedarán con el dinero que ganó Aldo en La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris señaló los rumores que surgieron tras su victoria en La casa de los famosos México 2025. Después de que circularan en redes sociales versiones que afirmaban que su abuela, doña Lety, y su tío, Poncho de Nigris, querían una parte del premio de cuatro millones de pesos, él decidió abordar el tema públicamente para despejar dudas.

Durante una entrevista con Maxine Woodside en “Todo para la mujer” el influencer de Monterrey, Nuevo León, desmintió rotundamente estos rumores.

“Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica. Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar”, finalizó Aldo de Nigris

¿Por qué Doña Lety explotó en contra de Aldo de Nigris y su hija, Leticia?

Aunque el comentario de Aldo de Nigris era en broma, al parecer a doña Lety no le hizo gracia. En redes, algunos internautas la acusaron de querer quedarse con el premio, y ella respondió sin filtros en un video en Tiktok.

“Aquí nadie se hace responsable de pagar un recibo. Aquí nadie se hace responsable de pagar alguna reparación en la casa. Aquí nadie se preocupa si hay una fuga o algo, solo yo soy la responsable de todo, la encargada del super, solo yo. Me están comparando con Lety que no tiene ninguna responsabilidad, que se va a la pulga a hacer el ridículo a vender ropa que no sabe ni vender… hemos dejado de grabar en el canal porque se va a la pulga, pero bueno.” Doña Lety Guajardo

Doña Lety enfatizó que, pese a las críticas, ella sigue siendo la que cubre todos los gastos del hogar:

“La verdad, digan lo que digan, yo soy la que pago todo en la casa. Poncho solo paga a la muchacha que cuida de mi esposo.”

Además, la matriarca expresó su frustración por los comentarios de otras personas y los rumores de robo que le meten veneno a su nieto.

“Me di a todos y nadie me agradeció y luego mi nieto adorado, con el corazón de oro, le quieren meter cizaña otras personas de que yo le robé. Yo no tengo la necesidad de robar; al contrario, les cuido sus cosas, les dejé el cuarto como rey. Yo los amo y les quiero dar todo.”, dijo.

¿Doña Lety correrá Aldo de Nigris y a su hija Leticia de la casa?

Aunque doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, se mostró resentida por no sentirse valorada en su hogar, no expresó intención de correr a Aldo ni a su hija. Sin embargo, advirtió que ahora también pensará en sí misma y en su bienestar, en lugar de anteponer siempre a los demás.

“Me voy a preocupar por mí, voy a ver lo mío, tomarme un viaje, descansar, para que se den cuenta que he hecho mucho por todos, pero nadie se da cuenta que eres responsable de una casa que, si pasa algo, lo tienes que arreglar.”

