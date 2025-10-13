Abuela de Aldo de Nigris causa polémica en Monterrey: golpea a la prensa ¿Llamó desgraciada a Mariana Botas?

El regreso triunfal de Aldo de Nigris a Monterrey, tras su victoria en La casa de los famosos México 2024, se convirtió en un verdadero espectáculo... pero no por él, sino por su abuelita, la siempre polémica Leticia Guajardo, más conocida como “doña Alegría”. Lo que debía ser un evento familiar y alegre terminó con gritos, risas incómodas y un video que ya circula en todas las redes sociales, donde se le ve golpeando a un reportero y, minutos después, lanzando una nueva indirecta contra Mariana Botas, ¿qué dijo? ¡Entérate!

Tras victoria de Aldo de Nigris se corrieron rumores de filtraciones sobre el ganador de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué hizo Doña Alegría en el evento de Aldo de Nigris en Monterrey?

Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, fue recibido como héroe en una conocida plaza de Monterrey, Nuevo León, donde decenas de fanáticos lo esperaban con pancartas, gritos y hasta playeras con su rostro. Todo iba bien hasta que “doña Alegría”, emocionada por el cariño de la gente, comenzó a lanzar camisetas al público.

Pero la emoción le jugó una mala pasada. Uno de sus lanzamientos terminó impactando directamente en la cara de un conductor de radio, quien quedó sorprendido ante el golpe.

Aunque el golpe fue accidental, el momento fue suficiente para que en redes revivieran su reputación de “imparable” y “sin filtros”. Algunos internautas bromearon con el incidente:



“Doña Alegría 1 – Prensa 0”

“La abuela más temida de México”

“Ya se ganó otro reality”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas.

Así doña Alegría golpeo a la prensa:

¿Por qué Leticia Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, volvió a atacar a Mariana Botas?

La polémica entre Leticia Guajardo, más conocida como doña Alegría, y la actriz Mariana Botas está lejos de terminar. Luego del escándalo en Monterrey donde la abuelita de Aldo de Nigris golpeó accidentalmente a un conductor de radio con una playera ya sumó otro insulto a la exhabitante de La casa, esto menciońo. ¿Sobre Mariana Botas?

Recordemos que el conflicto entre Mariana Botas y doña Alegría comenzó durante La casa de los famosos México 2025 por una sudadera prestada. Mariana tomó la prenda de Aldo, pero aunque la devolvió, doña Alegría se quejó públicamente en redes sociales, acusándola de no regresarla a tiempo. Luego, durante una dinámica del programa el 16 de septiembre, ambas se encontraron en el foro. Mariana mencionó que doña Alegría la había llamado “desgraciada” y “deforme”, aunque dijo que fue en tono de broma. Sin embargo, doña Alegría aseguró sentirse humillada y la llamó “nefasta” en redes. Panelistas como Jessie Cervantes y “el Borrego” Nava respaldaron la versión de Mariana, afirmando que no hubo fricción ni discusión real, y que todo pudo haber sido un malentendido amplificado por redes sociales.

Doña Lety llama estúpida a Mariana Botas. / Captura de pantalla

Ahora, la abuela de Aldo aseguró que tuvo que defenderlo de muchas personas, pero en especial de quien le había quitado la sudadera a su nieto. Aunque no mencionó el nombre de la actriz, se sabe a quién se refería.

“Tuve que defender a Aldito de muchas personas, pero ni modo, ni modo, que soporten. Nada más reventé a la desgraciada esa que te quitó la sudadera”. Leticia Guajardo

El comentario hizo que Aldo de Nigris se pusiera visiblemente incómodo y le arrebatara el micrófono de inmediato, intentando suavizar la situación con una sonrisa nerviosa. Pero el daño ya estaba hecho: las cámaras grabaron el momento y las redes no perdonaron.

¿Mariana Botas ya reaccionó a los ataques de Doña Alegría tras el escándalo en Monterrey?

Aunque en su momento Mariana Botas sí se defendió de doña Alegría, asegurando que todo había sido exagerado por la abuela de Aldo, y contando con el respaldo de testigos como el Borrego Nava y Jessie Cervantes, actualmente no se ha pronunciado nuevamente al respecto.

En redes sociales, sin embargo, ya comienzan a pedirle a doña Alegría que deje de atacar a Mariana, pues el reality ya terminó, ella no hizo nada malo y no fue la mejor manera de expresarse sobre la actriz.



“Una demanda es lo que se está ganando la señora.”

“Esa gente actúa como si la fama les durara para siempre… ni tan importantes son.”

“A la señora le gusta atacar, pero cuando se la aplican, se hace la víctima.”

“Es detestable ver cómo esa señora sigue generando odio… ¿qué le sucede? Ojalá la demandaran para que se calme. Ya estuvo, no le hacen nada, pero ella sí insulta.”

“Ojalá Mariana la demande. Ya es demasiado lo que está diciendo esa señora, y el otro se ríe en vez de detenerla, cuando claramente no tiene ningún límite.”