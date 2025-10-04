Aldo de Nigris le reclama a Mariana Botas frente a Elaine ¿por pleito con doña Lety?

El pasado jueves en “La casa de los famosos México"Los finalistas y exhabitantes disfrutaron de la música de Grupo Firme y compartieron una noche inolvidable, en la cual ‘la Jefa’ reunió a todos los habitantes de esta temporada.

Entre los encuentros más esperados por los seguidores, se destacó el de Aldo de Nigris y Mariana Botas, que acaparó todas las miradas por el inesperado reclamo del exfubolista.

Mariana Botas y Aldo de Nigris se quedaron dormidos muy juntitos en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Por qué Aldo de Nigris le reclamó a Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Hace unos días, Aldo de Nigris se quejó en “La casa de los famosos México”, afirmando que Mariana Botas los había confundido a todos, pues descubrieron que las galas comenzaban a las 10 p.m. y no a las 8 p.m., como ella les había indicado.

Desde el inicio del juego, Aldo había dado correctamente el horario de las galas: “Yo te lo dije al inicio, te lo dije, ‘es a las 10’”, expresó frente a todos.

“Es que yo le había dicho ‘es a las 10'. Y ella decía a las 8:30. Mira, por eso Elaine se duerme bien tarde”, confirmó Aldo a Elaine.

Mariana Botas reacciona a reclamo de Aldo de Nigris

Mariana Botas se defendió:"Te voy a contar. Llevas tres días reclamando. Yo juraba que era a las 8:30; salgo y me dicen el horario y yo '¿cómo?’. Lo primero que pensé fue ‘los dejé engañados a todos’. Pensé, van a vivir engañados de aquí a que salgan”.

Abelito se unió al reclamo y le dijo a Mariana Botas que ellos se dormían con base en ese horario, por lo cual desayunaban tarde pensando que era más temprano.

Mariana reconoció su error:“Fue mi culpa, lo reconozco, es que yo juraba que las galas empezaban a las 8 pm”, comentó.

Aldo de Nigris fue señalado por Mariana Botas como posible “sospechoso” del extravío de su prenda íntima. ¿Qué dijo él? / Instagram

¿Qué pasó entre Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris?

Hace algunas semanas, Leticia Guajardo, conocida como ‘doña Alegría’, declaró que alguien la había “humillado” e “insultado” durante una gala del reality, sin revelar nombres, en una storie señaló que era Mariana Botas

Poco después, Mariana Botas salió a aclarar que nunca la ofendió y que, de hecho, conversaron y ella en broma le dijo “Ya vi que me dijo desgraciada”, pero que nunca le había faltado el respeto.

Mariana Botas recordó que, en cambio, fue doña Lety quien la llegó a insultar.“No lo voy a permitir; no pueden difamarme solo porque me defendí. Incluso ella me llamó deforme cuando yo todavía estaba adentro de la casa”.

“Jamás hubo un insulto, yo me tuve que ir pero jamás la deje hablado sola”, señaló Mariana.

