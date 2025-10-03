Mariana Botas revela el pacto que hizo con Facundo antes de entrar a La casa de los famosos México ¿Fraude?
Mariana Botas confesó que, previo a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’, hizo un pacto con Facundo, otro exhabitante, ¿cuál fue la promesa?
Muchos rumores se suscitaron alrededor de ‘La casa de los famosos México 2025’. Uno de ellos fue que algunos habitantes se organizaron previo a entrar, algo que, hasta donde se sabe, está prohibido. A poco de que el reality llegue a su fin, Mariana Botas revela que sí hizo un pacto con Facundo antes de ingresar, ¿para tratar de eliminar a otros habitantes?
Lee: Mariana Botas ¡pone en riesgo su salud! Aseguran que con tal de estar delgada, "¡ahora se empastilla!”
¿Cuándo fue la eliminación de Mariana Botas de ‘La casa de los famosos México 2025’?
Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’. Salió el pasado 31 de agosto. En esa ocasión, estaba nominada junto a:
- Aldo de Nigris
- Aarón Mercury
- Mar Conteras
- Abelito
- Alexis Ayala
- Dalilah Polanco
Su participación dentro del show dio mucho de qué hablar. No solo por su aparente crush con Aldo, sino también por la serie de declaraciones que dio. Una de las más polémicas fue cuando dijo que, presuntamente, Drake Bell intentó cortejarla en su momento durante una salida a un antro.
Cuando se le preguntó al actor sobre el asunto, este simplemente se mostró muy sorprendido y señaló que “no se acordaba”. Tras esto, Galilea Montejo contó que, supuestamente, Bell amenazó con demandar si no se bajaban los clips en los que Mariana habló sobre él.
De igual forma, Mariana fue muy criticada por su aspecto físico. Al salir del show, la actriz dijo ser consciente de los malos comentarios, pero que no les tomaría importancia.
Te recomendamos: ¿Qué pasó entre Mariana Botas e Imanol? La polémica entre los actores que pudo terminar en demanda
Mariana Botas se sincera sobre el pacto que hizo con Facundo antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’
Durante su más reciente visita al programa ‘Pinky promise’, Mariana Botas fue cuestionada sobre si realmente se realizaron alianzas previas a ingresar a ‘La casa de los famosos México 2025’. En respuesta, la actriz señaló que era casi imposible hacer algún tipo de unión, pues, en ese momento, no se sabía a qué equipo iban a pertenecer.
“No podíamos saber en qué equipo íbamos a estar porque, pues eso no lo supimos hasta el día que entramos, con las pelotas que sacaron Facundo y Dalilah”, indicó.
No obstante, admitió que sí hizo un pacto con Facundo. Lejos de lo que se pudiera pensar, no fue relacionado con hacer algo para tratar de eliminar al resto de los participantes. La celebridad y el comediante juraron que, si el otro hacía un comentario “funable”, lo advertiría con una palabra clave.
Facundo, quien se encontraba presente, confirmó esto y aseguró que, al menos él, no se contactó con nadie previo al ingreso, pues decidió conocerlos a todos durante su estancia.
@pinkypromisetv 😱 ¡Lo que pasó antes de #LCDLF! @facufacufacundo, @marianabotasl y @priscila.valverde contaron si de verdad se reunieron a planear estrategias 👀 Descúbrelo en el capítulo completo por YouTube: #PinkyPromise 🦄💖 #PinkyLovers #SenseiMedia #KarlaDiaz #PinkTok ♬ sonido original - Pinky Promise
¿Qué pasa con Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris?
Otro tema por lo que Mariana Botas ha estado en controversia ha sido por su pelea con doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris. Según esta última, la actriz la humilló y trató muy mal durante una gala de ‘La casa de los famosos México’.
Botas ha negado esto, asegurando que tuvieron una conversación tranquila en la que doña Guajardo hasta se mostró avergonzada por los comentarios que hizo sobre ella en el pasado. También dejó claro que no volvería a hablar del tema.
Si bien Mariana se ha mostrado hermética, doña Lety continúa diciendo que la celebridad es una “grosera” y “desgraciada” que “casi la hace llorar”.
Mira: Daniela Luján se sincera; así enfrentó el ‘hate’ por apoyar a Mariana Botas en La casa de los famosos México