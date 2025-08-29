¿Quién será el quinto eliminado de La casa de los famosos México? Revelan votación en redes sociales

La casa de los famosos México despedirá a su quinto habitante este domingo 31 de agosto, y en redes ya habría algunos favoritos para salvarse. La periodista Mara Patricia Castañeda comparte en redes la tendencia del público para decidir al próximo eliminado del programa. ¿De quién se trata?

La casa de los famosos México 2025: Reportan despidos en el reality / IG: @lacasafamososmx

¿Quiénes fueron los habitantes nominados en La casa de los famosos México el 27 de agosto?

La Jefa dio a conocer a los habitantes de La casa de los famosos México 2025 que la nominación del 27 de agosto iba a tener una variación. Para comenzar, cada concursante participó en un sorteo con cajas cerradas; aquellos que saquen las bolas doradas podrán nominar de una forma diferente al resto de los participantes. Siendo Facundo y Alexis Ayala los habitantes que probaron suerte con una rulteta para sumar o restar (en sus nominaciones) puntos de nominación.

Después de finalizar la jornada de nominación, la lista de nominados quedó de la siguiente manera:

Alexis Ayala

Abelito

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Facundo

Solo Elaine Haro, Shiky (por ser líder de la semana) y ‘el Guana’ fueron los que no subieron a la placa de nominados esta semana y está por saberse a quién salvarán.

Mira: ¿Dalilah Polanco critica a Elaine Haro por buscar a Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Nominados, La casa de los famosos México / Redes sociales y canva

¿Quién sería el eliminado de La casa de los famosos México según encuesta en redes sociales?

Desde que se anunciaron los nominados en peligro de abandonar La casa de los famosos México el pasado miércoles 27 de agosto, se abrieron las votaciones para salvar a los concursantes. Al mismo tiempo, comenzaron a difundirse encuestas en redes sociales, como la compartida por la periodista Mara Patricia Castañeda.

En Facebook, Castañeda mostró una tabla en la que se puede observar una clara tendencia del público apoyando al ‘cuarto Noche’, con los siguientes porcentajes de votos:



Aldo de Nigris: 28%

Aarón Mercury: 14%

Mar Contreras: 14%

Abelito: 13%

Alexis Ayala: 10%

Dalílah Polanco 9%

Facundo: 6%

Mariana Botas: 6%

Con tan solo un 6% de apoyo, Mariana Botas y Facundo se perfilan como los participantes con menos respaldo del público, por lo que estarían en la cuerda floja para continuar en el reality.

Aunque los resultados aún no son definitivos, la comunidad online ha demostrado ser bastante precisa en sus predicciones anteriores. ¿Se confirmará esta vez?

Lee: ¿Alexis Ayala confrontó a Aarón Mercury por falta de respeto a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Encuesta La casa de los famosos México / Facebook: Mara Patricia Castañeda

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación el domingo 31 de agosto?

La gala de La casa de los famosos México de este domingo 31 de agosto, comenzará a las 8:00 p. m. Se transmitirá por el canal Las Estrellas y en la plataforma VIX.

Con esta eliminación, solo permanecerán 10 participantes en la casa, lo que probablemente aumente la intensidad de las estrategias, alianzas y tensiones en el reality.

Galilea Montijo será la encargada de conducir el programa y anunciar al eliminado, luego de que la dinámica del “carrusel” muestre al público quién abandona de manera definitiva, ‘La casa’.

¿Será Mariana Botas o Facundo quienes abandonen la competencia esta noche?

Te puede interesar: ¿Facundo sale de La casa de los famosos México? Rompe en llanto y dice: “¿Hasta cuándo va a parar?”