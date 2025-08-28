Captan a supuesto fantasma dentro de ‘La casa de los famosos México': Aseguran “hay energías” VIDEO

Un reciente suceso ha sorprendido a fans y seguidores del popular reality de famosos. Un video viral publicado en TikTok muestra lo que muchos consideran una actividad paranormal dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2025. El clip que ha acumulado más de dos millones de reproducciones, ha desatado una ola de comentarios y teorías en redes sociales. ¿Hay espíritus en el reality? Te contamos lo que pasó.

¿En dónde se encuentra La casa de los famosos México?

Parte de este misterio también gira en torno al lugar exacto donde se graba La casa de los famosos México, pues internautas creen que el sitio puede cargar con energías más allá de lo que vemos. Aunque al principio se creyó que el programa se realizaba en las instalaciones de ‘Big brother’, fans que han acudido a apoyar a sus favoritos aseguran que el reality se filma en Huixquilucan, Estado de México.

Este dato, aparentemente trivial, ha despertado curiosidad entre los usuarios que creen que la zona podría tener un entorno cargado con historia detrás del reality. Comentarios como:



“Esa mariposa negra tiene un gran significado pero lo están ignorando” (en referencia a lo sucedido con Mar Contreras),

“Y eso no es nada, ya muchos en la temporada pasada han visto y sentido muchas cosas raras, obviamente esa casa está demasiado revuelta con tantas personas, energías y problemas pasados” y

"¡Me tocó ayer ver una puerta del baño que se abrió sola!”

¿Las cámaras de La casa de los famosos México captaron fantasmas?

El misterioso evento fue captado por las cámaras que transmiten en vivo desde el interior de La casa de los famosos México a través de la plataforma ViX, y ocurrió en plena madrugada, cuando la mayoría de los habitantes dormían. En el video se observa cómo, sin intervención humana visible, un cajón se desliza lentamente hacia afuera y, tras unos segundos, vuelve a cerrarse .

“Esto fue lo que captó una de las cámaras en la madrugada”, escribió el tiktoker “george_p69" quien difundió el clip. Aunque no hay una explicación oficial hasta el momento, la inquietud ha crecido debido a que no es la primera vez que este tipo de fenómenos se registra en el programa. Algunos usuarios incluso aseguran que el set podría estar “embrujado”.

Comentarios como “Que miedo... varios han dicho que se ven cosas” o “Tantas energías distintas que entran, algo tenía que pasar” refuerzan esta teoría.

Otros recuerdan eventos de temporadas pasadas, como rituales esotéricos protagonizados por concursantes como Briggitte y Gomita, quienes “jugaron al péndulo humano”, lo que para muchos abrió la puerta a “fuerzas no deseadas”.

Señalan a producción de La casa de los famosos México de usar IA en vídeo

Sin embargo, no todos están convencidos de que el suceso en el baño de La casa de los famosos México se trate de un fenómeno sobrenatural. Algunos internautas sostienen que el video podría haber sido manipulado digitalmente o que el movimiento fue generado por inteligencia artificial.

“La producción está tan metida en el drama que ahora hasta fantasmas sacan contenido”, escribió un usuario de TikTok.

Otros bromean diciendo que “el fantasma hace más contenido que varios de los concursantes”, en clara alusión al bajo rendimiento de algunos famosos en términos de entretenimiento.

En TikTok, aseguran que el vídeo está manipulado por Inteligencia Artificial, ya que los objetos encontrados dentro del cajón, no se mueven. "¿ No es IA? ¿Porque las cosas dentro del cajón se quedan como flotando? ¿Estoy viendo mal? ”, escribió un internauta.

La falta de respuesta por parte de los productores solo ha alimentado la especulación.

