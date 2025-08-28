¿Dalilah Polanco critica a Elaine Haro por buscar a Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

La tensión en La casa de los famosos México volvió a escalar tras los recientes comentarios de Dalílah Polanco hacia su compañera Elaine Haro. En una charla con Facundo y Mariana Botas, Polanco arremetió contra la joven actriz por buscar a Aaron Mercury. Esta declaración ha generado polémica tanto entre los habitantes de la casa como en redes sociales. ¿Qué dijo Dalílah?

¿Por qué Elaine Haro está en el ‘cuarto Noche’ en La casa de los famosos México?

El pasado lunes 25 de agosto, una nueva dinámica por parte de la producción de La casa de los famosos México tuvo un sorprendente desenlace. La actriz Elaine Haro, logró encontrar la moneda del destino, que tenía como premio poder elegir el destino de dos habitantes del reality para cambiarlos de cuarto. Elaine Haro decidió irse al ‘cuarto Noche’ y envió al ‘Guana’ con el ‘team Día’.

La decisión fue aplaudida por muchos seguidores del programa, quienes consideran que Haro ha comenzado a jugar con mayor inteligencia al alejarse de dinámicas consideradas como conflictivas. Además, su incorporación al cuarto “Noche” ha fortalecido su relación con Mercury , incrementando el interés del público en su posible romance.

No obstante, esta cercanía también la ha hecho blanco de críticas por parte de compañeras como Polanco, quien sugiere que Elaine está utilizando su atracción por Mercury como una forma de ganar tiempo en pantalla o aceptación entre sus aliados.

Mira: ¿Abelito abandona al cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025? “Este es un nuevo comienzo”

Elaine Haro y Aarón Mercury se sinceraron después de su cambio de cuarto / Especial

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre la relación entre Elaine Haro y Aarón Mercury en LCDLFM3?

Elaine Haro ha sido señalada por dejar de lado la estrategia del juego para centrarse en su vínculo con Aarón Mercury en La casa de los famosos México. Aunque dentro de la casa mantiene buenas relaciones con la mayoría de los habitantes, no todos ven con buenos ojos la cercanía que ha mostrado con el influencer.

Durante la última fiesta dentro del reality (el viernes 22 de agosto), Elaine fue vista bailando y conversando de manera muy cercana con Mercury, lo que motivó el comentario de Dalilah Polanco:

“Desde el día de la fiesta, en el que sale bailando y, así, ofrecidísima...” Dalílah Polanco

Este comentario no solo generó controversia en redes, sino que reavivó la discusión entre usuarios sobre los juicios a las mujeres por su comportamiento.

A pesar de las críticas, hasta el momento, Haro y Mercury no han tenido un acercamiento físico más allá de las conversaciones y muestras sutiles de cariño. Sin embargo, la atracción entre ambos ha sido evidente para la audiencia.

Tal vez te interese: Aldo de Nigris sorprende con halago a Mariana Botas y Elaine Haro opina que hay química

¿Dalilah Polanco abandonó ‘La casa de los famosos México’ hoy 27 de agosto del 2025?

Al término de la función de la ‘Noche de cine’ en La casa de los famosos México ayer 26 de agosto, Dalílah Polanco no pudo evitar llorar al expresar que las escenas mostradas la habían conmovido profundamente. Esto a raíz de un vídeo en el que Aarón Mercury y Aldo de Nigris señalaron no sentir “miedo” ante las advertencias de la actriz, esto en cuanto a llevar una estrategia similar a la de ellos durante el reality.

Frente a las cámaras, mencionó que no tenía más comentarios, pero admitió sentirse emocionalmente impactada por lo visto. Tras este momento, se rumó que la actriz, supuestamente: habría ido al confesionario para solicitar su salida inmediata del programa.

La cuenta de ‘X’ de Lolita Denigris Mercury difundió que Polanco, aparentemente molesta, habría decidido abandonar el encierro. “Manas me dicen que Dalílah está tan encabro... que acaba de pedir su salida en el confesionario”, se publicó.

No obstante, la cuenta ‘Serios y sinceros’ desmintió esa versión rápidamente. Afirmaron que Dalílah ni siquiera ingresó al confesionario esa noche y aclararon que, de ocurrir una solicitud así, ellos lo informarían con certeza.

Además, las cámaras del 24/7 captaron a Dalílah conversando tranquilamente con Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Durante la charla, los tres dejaron en claro que no había conflictos personales, y que todo quedaba dentro del marco de la competencia.

Mira: ¿Facundo sale de La casa de los famosos México? Rompe en llanto y dice: “¿Hasta cuándo va a parar?”