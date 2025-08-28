Aarón Mercury en polémica por comentario sobre víctimas de violencia en relaciones amorosas: ¿Qué dijo?

Aarón Mercury vuelve a la polémica en la actual temporada de La casa de los famosos México. Esta vez, el influencer y creador de contenido desató una ola de críticas tras emitir polémicas declaraciones sobre las víctimas de violencia en relaciones de pareja, durante una charla con las actrices Mariana Botas y Elaine Haro. ¿Qué dijo el influencer?

La casa de los famosos México: ¿Qué opina Elaine Haro y Mariana Botas de las relaciones tóxicas?

La conversación se originó mientras Elaine Haro y Mariana Botas trataban de explicarle a Aaron Mercury en La casa de los famosos México cómo opera la manipulación emocional en una relación violenta.

Elaine recalcó que muchas veces la persona no está completamente consciente de la situación que vive: “No estás 100% consciente para tomar una decisión. La persona juega con tu mente emocionalmente y llega un momento en el que es difícil salir (de la relación), no es que seas cómplice”.

Mariana Botas complementó la idea con otro enfoque: “Luego es una dependencia. Imagínate las mujeres que se casan y dejan de trabajar, la dependencia no solo es emocional, es económica, es muy rudo. Pero eso no te hace cómplice, tú lo permites ”.

¿Qué respondió Aarón Mercury a los comentarios de Elaine Haro y Mariana Botas sobre la violencia en las relaciones?

Tras la charla en La casa de los famosos México entre Elaine Haro y Mariana Botas, Aarón Mercury afirmó:

“Te vuelves cómplice porque lo permites (...). El hecho obviamente está mal, obviamente te manipulan, por eso tienes que tener claro qué quieres y qué no permites. Pero empiezas a permitir de poco en poco, así van ganando terreno”. Aarón Mercury

Más tarde, en conversación con Dalilah Polanco, reiteró su argumento:

“Compadezco a estas personas, pero no se pasen de lanza. Si ya pasaron una relación así, que la siguiente y la siguiente está igual. Ya sabes la señal, no te pases de lanza”.

Las declaraciones de Aarón no solo causaron incomodidad entre Mariana y Elaine, también provocaron respuestas directas de otros miembros del reality como Facundo y Aldo de Nigris. Ambos coincidieron en que permitir la violencia no equivale a complicidad , y que el ciclo de abuso suele estar marcado por una manipulación que va más allá de la simple “decisión consciente”.

En plataformas como TikTok y X, miles de usuarios manifestaron su desaprobación. “Es fácil opinar y hablar del tema cuando no se ha pasado por ahí.” Otros llegaron a la conclusión, de que Aarón Mercury acababa de “autofunarse”.

¿Aarón Mercury y Elaine Haro confirman su noviazgo en La casa de los famosos México?

Días antes de los recientes comentarios de Aarón Mercury, hubo otra conversación dentro del reality entre ambos, Elaine Haro le hizo una pregunta directa a Aarón: “¿Te agrado?”, a lo que él respondió sin dudar que sí sentía atracción hacia ella. No obstante, advirtió que iniciar una relación dentro del programa podría afectar su desempeño:

“Siento que el estar juntos es algo que nos afectará” Aarón Mercury

El creador de contenido también expresó su admiración y respeto por Elaine, pero subrayó que lo más conveniente era que ella tuviera tiempo para superar su reciente ruptura amorosa.

La plática fue interrumpida cuando Facundo, integrante del grupo ‘Día’, bromeó diciendo: “Te está usando para que no lo nomines”, lo que provocó risas entre todos.

Tras las declaraciones de Aarón Mercury sobre su opinión de las relaciones amorosas, Elaine Haro, visiblemente sorprendida, puede tomar un camino diferente en cuanto a su posible ‘shippeo’ dentro del reality.

