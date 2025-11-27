Montserrat Oliver agarra en curva a Aarón Mercury y ¡el influencer la besa en pleno programa! VIDEO

Aarón Mercury y Montserrat Oliver se volvieron tendencia luego de protagonizar un momento que llamó la atención de todos: un beso que tomó por sorpresa a más de uno. La escena, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generó todo tipo de reacciones por lo inesperado del gesto entre el creador de contenido y la conductora.

¿Por qué Aarón Mercury y Montserrat Oliver se besaron?

El influencer y participante de Las estrellas bailan en Hoy, Aarón Mercury, fue el invitado especial en el programa Montse & Joe, donde terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la emisión. Todo comenzó cuando Montserrat Oliver recordó una publicación que el creador de contenido había hecho en sus redes sociales, en la que prometía: “Regalando besos a quien me siga”.

Con su característico sentido del humor, la conductora no dejó pasar la oportunidad y, fiel a la dinámica, lo siguió esperando que él cumpliera su palabra. “Regalando besos a quién me sigas, ahora pagas”, le dijo la conductora.

La anécdota se volvió todavía más llamativa cuando Aarón Mercury aceptó el reto sin mayor resistencia. Frente a las cámaras y ante la sorpresa del público, el influencer se inclinó y le dio un beso en los labios a Montserrat Oliver, desatando reacciones inmediatas en el foro y en redes sociales. Tras esto, el creador de contenido dijo “Para que vean que aquí se paga, el honor fue mío”.

¿Yolanda Andrade estuvo presente en Montse & Joe tras problemas de salud?

Yolanda Andrade volvió al foro de Montse & Joe después de pasar por un periodo complicado de salud, marcado por el diagnóstico de un aneurisma cerebral y otros padecimientos que la obligaron a ausentarse temporalmente del programa, por lo que sí estuvo presente en el programa donde se besaron Aarón Mercury y su compañera Montserrat Oliver.

Anteriormente la conductora relató que se encontraba en una depresión total porque no podía hacer muchas cosas y tampoco se reconocía.

“Cuando yo me oigo digo ‘No soy yo’, cuando veo videos de antes me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo”, destacó en el programa.

¿Quién es Aarón Mercury, influencer que se besó con Montserrat Oliver?

Aarón Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González, se ha consolidado como una de las figuras digitales más reconocidas de su generación. Nacido el 2 de noviembre del 2000, encontró en TikTok el espacio ideal para mostrar su estilo directo, su humor y la cercanía con la que conecta con millones de usuarios.

Abrió su cuenta en 2019 sin imaginar el crecimiento explosivo que tendría; su popularidad se disparó un año después cuando se unió al Team Ken, colectivo que lo acercó a nuevas audiencias y fortaleció su presencia en redes. Desde entonces, ha expandido su influencia también en Instagram, donde comparte desde su vida diaria hasta proyectos creativos y colaboraciones con otros creadores.

Su incursión en el entretenimiento no se ha limitado a las redes sociales. Aarón también ha probado suerte en la música con temas como “Súper conectados” y “Apaga la luz”, que lo han posicionado como un joven con inquietudes artísticas más amplias. En 2024 fue nominado por TC Candler como uno de los rostros más bellos del año, reconocimiento que reforzó su visibilidad dentro del mundo digital.

Recientemente, Aarón Mercury dio el salto a la televisión como participante de La casa de los famosos México 2025, donde se distinguió por su personalidad estratégica y momentos que generaron conversación en redes, hasta convertirse en el séptimo eliminado de un reality envuelto en controversia por acusaciones de presunto fraude.

