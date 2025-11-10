Kunno acusa a Aarón Mercury de tener amigos peligrosos ¿Poncho de Nigris lo respalda en medio del escándalo?

Antes de que empieces a pensar que todo se arregló entre Kunno y Aarón Mercury tras coincidir en Las estrellas bailan en Hoy, una nueva bomba explotó. El influencer, famoso por su caminata viral y su cercanía con Ángela Aguilar, decidió romper el silencio y deslindarse por completo del ex de Yeri MUA, asegurando que tiene amistades “peligrosas” y que no volverá a mencionarlo. ¿La cereza del pastel? Poncho de Nigris salió a respaldarlo públicamente, desatando una ola de reacciones en redes. ¡Te contamos todo!

Kunno habla de Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kunno y Aarón Mercury? Así nació su enemistad fuera de la televisión

Aunque en algún momento Kunno y Aarón Mercury mantenían una relación cordial, todo cambió cuando Mercury defendió públicamente a Naim Darrechi en medio de las acusaciones de acoso por parte de Yeri MUA. Kunno, indignado, publicó en redes:

“Se tienen que juntar entre ellos para intentar destruir/hacer daño a una sola mujer después de que ellos solitos no hubieran podido”. Kunno

Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron que se refería directamente a Mercury y Darrechi. Desde entonces, la relación se rompió por completo. Aarón respondió en entrevistas, calificando a Kunno como “irrelevante, hipócrita, falsa y convenenciera”.

Aarón Mercury / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

“Sí, no es de mi agrado. Se me hace una persona irrelevante, hipócrita, falsa y convenenciera. Igual hoy se lleva bien contigo, pero si el día de mañana le conviene más estar con otra persona y tumbarte a ti, lo va a hacer”, dijo durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, publicada en YouTube.

A pesar de esto, Kunno intentó hacer las paces antes de entrar al reality de Televisa: “Ambos hemos dicho cosas el uno al otro y x. El problema fue hace mucho tiempo y no quiero estar incómodo en este proyecto. Yo quería simplemente hacer las paces. Él estaba como a la defensiva, pero yo le extendí la mano y le dije: ‘Vamos a llevar la fiesta en paz’. Me regresó el saludo y ya, allí quedó”.

Kunno / Redes sociales

¿Cómo se llevan Kunno y Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

En el el reality de baile ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ambos han mantenido una relación profesional, aunque la tensión es evidente. Kunno ha dicho que “lleva la fiesta en paz” y que prefiere ignorar a quienes no le caen bien, como si estuviera en la escuela.

A pesar de sus diferencias, Kunno ha defendido a Mercury de las críticas por su desempeño en la pista de baile junto a Briggitte Bozzo:

“Van a llegar muy lejos. Están ensayando mucho. Él también lo está haciendo muy bien. A mí no se me hizo cool que le dijeran que era un tronco y una rama. La verdad es que lo hace muy bien. No es un robot. Yo nunca había conocido un robot que se moviera tan bien”. Kunno

Sobre una posible reconciliación, Kunno dejó abierta la puerta, aunque con reservas: “Es muy pronto para esa respuesta, pero ya se me han aparecido pulseras y recaditos con su nombre en mi bolsa y no sé qué tanto. Ya les contaré más adelante”.

¿Por qué Kunno ya no quiere hablar de Aarón Mercury?

Luego de la entrevista con Ernesto Buitrón donde se pensaba limarían asperezas por el reality, Kunno sorprendió a sus seguidores al revelar en TikTok que no volverá a hablar de Aarón Mercury, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, debido a rumores sobre sus vínculos con personas “peligrosas”. Aunque no dio nombres, dejó claro que prefiere mantenerse al margen.

“Ya no quiero hablar de Aarón, porque no sé si sea verdad o sea mentira. Porque al parecer él tiene amistades un poco peligrosas. Yo prefiero deslindarme” Kunno

Más adelante, el influencer fue aún más tajante: “Tiene amigos y son personas que se respetan. Prefiero mantenerme de este lado. Nunca más, ni entrevistas, ni aquí voy a volver a mencionar el nombre de esta persona en lo absoluto. No me junto con personas que se juntan con personas peligrosas”.

Estas declaraciones encendieron las redes, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre quiénes podrían ser esos amigos “peligrosos” y si realmente existe una amenaza detrás de la relación entre ambos influencers.

¿Por qué Poncho de Nigris defiende a Kunno y no a Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

La polémica tomó otro giro cuando Poncho de Nigris, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’, mostró su apoyo total a Kunno. En un video grabado desde su gimnasio, pidió a los fans del reality que apoyaran al influencer:

“Obviamente apoyamos de todo corazón al buen Kunno”. Poncho de Nigris

Kunno respondió emocionado: “Gracias por siempre estar para mí”, y luego en TikTok escribió: “Te amo papi @ponchodenigris”.

Este gesto causó revuelo, ya que durante La casa de los famosos México, Aarón Mercury hizo buena mancuerna con Aldo de Nigris, sobrino de Poncho. Sin embargo, Poncho había dejado claro que su voto siempre sería para Aldo, incluso si eso significaba no apoyar a Aarón.

Las redes se dividieron: mientras algunos celebran la alianza entre Kunno y Poncho, otros aseguran que ambos están en contra de Aarón Mercury, quien sigue ganando apoyo del público por su desempeño en el reality.