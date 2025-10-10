¿Kunno habría acosado a Aarón Mercury en la fiesta de ‘La casa de los famosos México’? Esto aseguran

Guillermo Kunno, más conocido como Kunno, vuelve a estar en controversia. Tras haber faltado al ensayo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ahora se revela que, presuntamente, habría ‘acosado’ a Aarón Mercury durante la fiesta por la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’.

¿Qué pasó entre Kunno y Aarón Mercury en la fiesta de Galilea Montijo tras la final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En fotos y videos compartidos en redes sociales de la fiesta de Galilea Montijo, tras la final de La casa delos famosos México, se puede ver a Kunno tomándose fotos con Aarón Mercury, situación que sorprendió a muchos usuarios, ya que, en el pasado, este último admitió públicamente que no le agradaba su colega.

“Sí, no es de mi agrado. Se me hace una persona irrelevante, hipócrita, falsa y convenenciera. Igual hoy se lleva bien contigo, pero si el día de mañana le conviene más estar con otra persona y tumbarte a ti, lo va a hacer”, resaltó Aarón en su momento.

Si bien algunos teorizaron que, como ambos estarán en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, aprovecharon el festejo para limar asperezas, el propio Kunno, quien, a través de una transmisión en vivo, explicó que él se había acercado al joven para arreglar las cosas, algo que, aparentemente, funcionó a medias.

Según él, no hubo una reconciliación como tal, pero sí una especie de pacto no hablado para llevarse bien, al menos, en lo que dura el reality de ‘Hoy’.

“Ambos hemos dicho cosas el uno al otro y x. El problema fue hace mucho tiempo y no quiero estar incómodo en este proyecto. Yo quería simplemente hacer las paces. Él estaba como a la defensiva, pero yo le extendí la mano y le dije: ‘Vamos a llevar la fiesta en paz’. Me regresó el saludo y ya, allí quedó”, expresó Kunno.

¿Kunno presuntamente ‘acosó’ a Aarón Mercury en la fiesta de Galilea Montijo tras la final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En medio de todo esto, las amigas de Wendy Guevara contaron que, presuntamente, Kunno le estuvo insistiendo a Aarón Mercury para que se tomaran fotos juntos en el evento organizado por Galilea Montejo para celebrar el fin de ‘La casa de los famosos México 2025’.

Según su testimonio, Aarón no quería fotografiarse con Kunno. Sin embargo, terminó aceptando, pues quería evitar un conflicto.

Amigas de Wendy Guevara “Bien educado, Aarón. En las fotos que salió con Kunno, Aarón no quería tomarse las fotos. A él no le gusta el pleito. Es de evitar polémicas”

Cabe destacar que esto no ha sido confirmado o negado por ninguna de las partes. No obstante, algunos usuarios señalan que, en dichas imágenes y en los videos donde aparecen juntos, se puede notar a Mercury algo “incómodo”.

Se sabe que #aaronmercury no es de polémicas y siempre se a manejado así muy educado y centrado 🥰 #LaCasaDeAaron pic.twitter.com/ROMGZBmaCm — Cherry Turner 😸😈☿ (@CherryTurnee) October 9, 2025

¿Por qué Aarón Mercury y Kunno están peleados?

Aarón Mercury y Kunno jamás fueron amigos, pero mantenían una relación cordial. No fue hasta el año pasado que todo cambió. Y es que Mercury defendió a Naim Darrechi luego de que su ex, Yeri MUA, con quien él también tuvo un romance, lo acusara de acoso.

Mercury aseguró que Yeri era quien realmente le insistía a Darrechi. Esto provocó el enojo de Kunno, quien, a través de redes, dijo que era “triste y vergonzoso” que dos hombres se juntaran para “destruir” a una mujer. Aunque no mencionó nombres, para muchos fue una indirecta para Mercury y Naim.

En una entrevista reciente, el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ dijo que la actitud de Kunno le había molestado bastante, pues considera que pudo mantenerse “al margen”.

“Yo en su tiempo me llevaba bien con él, no era mi amigo, pero nos llevábamos bien. Bajo una polémica él decidió irse con el lado contrario cuando pudo mantenerse al margen, y como que se puso a tirar. Por eso opino eso de esa persona, es de cuidado”, indicó Aarón.

Por su parte, Kunno ha dejado claro que no quiere problemas con nadie y está dispuesto, al menos, a mantener una relación cordial con Mercury.

