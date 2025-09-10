Mamá de Aarón Mercury enfrenta a Facundo ¡Defendió a su hijo en vivo! ¿Encontronazo?

Facundo fue el sexto expulsado de “La casa de los famosos México 2025" tras pasar por el carrusel del reality. Durante su estancia, el comediante estuvo envuelto en varias polémicas, llegando incluso a insinuar que Aarón Mercury “no debería estar en este mundo”. Tras su salida, se encontró frente a frente con la madre de Aarón en la postgala de este martes. ¿Qué pasó entre ellos?

Mamá de Aarón Mercury entró La casa de los famosos México en la dinámica de “Congelados”

El encuentro tuvo lugar ayer, cuando Nancy, madre de Aarón Mercury, ingresó a “La casa de los famosos México” durante la dinámica de “congelados”. En esta prueba, los habitantes deben permanecer inmóviles hasta que ‘la Jefa’ les indique lo contrario. En ese momento, la mamá del tiktoker aprovechó para verlo, darle un beso y expresarle todo su orgullo y cariño.

“Estoy muy orgullosa de ti, sabes que desde hace 24 años te amo mucho. De verdad, lo estás haciendo medianamente bien, dices, eres lo mejor que me ha pasado, no te muevas, siempre voy a estar a tu lado, desde hace 24 años soy tu fan”.

Además, en un gesto muy especial, la mamá de Aarón Mercury dedicó un mensaje a Alexis Ayala y a los demás habitantes de “La casa de los famosos México”.

“Muchas gracias Alexis por todo. Todos de verdad increíbles, merecen todo lo que les está pasando, son increíbles, luchen hasta el final”.

¿Qué dijo la mamá de Aarón Mercury a Facundo en La casa de los famosos México?

Sin embargo tras la dinámica de “Congelados”, Nancy, mamá de Aarón Mercury fue invitada a la posgala de La casa de los famosos México con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Ahí también estaba Facundo para hablar de su experiencia en reality, por ello se saludaron normal, pero la tensión del momento seguía por lo que el conductor le dedicó unas palabras a la mamá del tiktoker.

“Aarón habla de ti como un superhéroe en su vida… Aarón platica cómo te esforzaste por sacarlo adelante a él y a su hermano, siempre se le ilumina la cara. Le has hecho muy bien a tus hijos con las ganas que los has criado… Lo chin.. de Aarón es gracias a ti”, expresó Facundo.

Momentos después, Facundo retomó el tema de su polémico comentario sobre las arañas y lanzó la pregunta: “¿De ahí viene su fobia a las arañas?”.

Fue entonces cuando la mamá de Aarón Mercury lo sorprendió con una firme respuesta en plena postgala:

“En realidad no, como yo lo digo. Yo te había escuchado a ti, yo sé que todos buscamos un mundo mejor, pero creo que un mundo mejor empieza con mejores personas y una mejor persona es Aarón, de verdad”, expresó.

Facundo responde a la mamá de Aarón Mercury por su comentario de las arañas en La casa de los famosos México

A lo que Facundo dejo claró que jamás quiso que su chiste fuera sacado de contexto, pues no es literal y no tiene nada que ver lo que realmente piensa de Aarón.

“ Yo no quiero que se malinterprete un chiste mío, que quiero eliminar a un ser humano que la verdad admiro y llegué a querer”, dijo.

Facundo señaló que aunque ese comentario se volvió viral, a lo largo del reality, le expresó cosas positivas a Aarón Mercury,

“Seguro no se vuelven viral las cosas buenas que yo le digo a Aarón, si dije un comentario que se volvió viralisimo, pero hay 500 que le dije ‘eres un chin..’. No es que te lo diga porque estás aquí, pero yo odio que los comentarios negativos lleguen tan lejos y los positivos se queden olvidados. A Aarón le he dicho cosas que admiro de él, la neta lo de si mata arañas o no, es un chiste que se fue a un contexto que yo no quería”. Facundo

La mamá de Aarón Mercury agradeció sus palabras y ambos finalizaron el encuentro con abrazo, que conmovió a Wendy Guevara.

“Me gusta que estén los dos aquí y las palabras que se están diciendo.Mucha gente pensó ‘Facundo lo odia’, pero al final es un juego y acá es distinto. Solo es parte del juego”, declaró.

¿Quién es Nancy, la mamá de Aarón Mercury?

Nancy González es la madre de Aarón Mercury, el influencer y creador de contenido que actualmente está en “La casa de los famosos México 2025".

Se ha hecho visible públicamente por su presencia en el reality, especialmente durante dinámicas como “congelados” y en la postgala, donde se ha mostrado cercana y protectora con su hijo. Nancy ha defendido públicamente a Aarón frente a comentarios polémicos y ha sido clave en momentos emotivos del programa, transmitiendo orgullo y cariño hacia él.

¿Cuáles han sido las polémicas de Facundo fuera de La casa de los famosos México?

Facundo ha tenido varias controversias a lo largo de su carrera, por su actitud irreverente y sus bromas pesadas que incluso lo han llevado ser detenido en otros países como Alemania, Cuba.

En los años 2000, Facundo generó controversia al difundir un rumor en su programa “Incógnito”, sugiriendo que la cantante y actriz Lorena Herrera era en realidad un hombre. Este comentario causó indignación en Lorena Herrera.

En 2003, durante los pasillos de Televisa, Facundo intentó entrevistar a Sergio Sendel, pero este se negó y ante la insistencia terminó dándole una fuerte cachetada en vivo.

Otra de sus polémicas fue en 2010, cuando Facundo viajó a Cuba para grabar sin autorización del gobierno.

“Nos metieron a la cárcel en Cuba, nosotros habíamos dicho que íbamos de turista y estábamos de prensa, eran 20 años de cárcel. Pasé un fin de semana de terror adentro de la cárcel en Cuba”, recordó el conductor en “La cotorrisa”.

