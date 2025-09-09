Facundo habla de la broma a Aldo de Nigris durante fiesta en La casa de los famosos México, ¿se arrepintió?

Tras su salida de La casa de los famosos México, Facundo rompió el silencio respecto a dos temas que han generado conversación dentro y fuera del reality show: la polémica broma a Aldo de Nigris durante una fiesta y su interacción con el influencer Aarón Mercury durante la dinámica del sinceramiento. El conductor habló con franqueza sobre ambas situaciones, aclarando malentendidos y dejando clara su postura.

¿Cómo fue la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Durante una fiesta dentro de La casa de los famosos México, Facundo le hizo una broma a Aldo de Nigris que provocó la caída del exfutbolista, luego de que el conductor moviera un tapete sobre el que Aldo se encontraba de pie. Aunque para muchos televidentes el incidente pareció agresivo o malintencionado, Facundo aclaró que no fue su intención causar daño.

A pesar de eso, en redes sociales muchos usuarios criticaron la broma, señalando que pudo haber causado una lesión. Facundo, por su parte, se mostró molesto por las reacciones, argumentando que solo quiso hacer que Aldo perdiera el equilibrio, no que se golpeara con fuerza.

En redes, podían leerse comentarios como:



"¿Se agüita con Aaron Mercury por una araña y él sí puede poner en riesgo a un compañero?”,

“ Facundo es un nefasto , eso no da risa y lo pudo lastimar, eso no lo debería permitir la producción” y

, eso no da risa y lo pudo lastimar, eso no lo debería permitir la producción” y "¿No cuenta como agresión?, ojalá la producción haga algo.”

¿Facundo se arrepiente de la broma que le hizo a Aldo de Nigris en LCDLFM?

Tras la broma de Facundo a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México, se generó gran polémica en redes sociales, pues además de críticas a su humor, varios consideraban que era motivo de expulsión.

En una reciente visita al programa ‘Hoy’, Facundo fue cuestionado por dicha situación que protagonizó junto a Algo de Nigris. Contó por qué le parecía una buena broma y no desaprovechó la oportunidad, pero tras hacerla, se dio cuenta que se le “pasó la mano”.

“Había dos tapetes como de paja. Cuando pasé sentí el resbalón y pensé que estaría bueno para una broma. Se me pasó un poco de las manos porque yo solo quería moverlo y se me pasó, creo que estuvo muy duro mi balonazo” Facundo

Pese a que la escena generó críticas en redes sociales, Facundo aseguró que Aldo no se lo tomó a mal y que hablaron del tema después sin ningún problema.

“La gente se molestó más acá afuera; hablé con Aldo y él me dijo que estaba bien, que no hubo problema. Siento que todo se usa como para desprestigiar al oponente, como ahí la batalla es de quién cae bien o mal (...) Cuando haces una broma no quieres que la otra persona salga lastimada, que la pase bien”, puntualizó.

¿Cómo fue la relación entre Facundo y Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Durante la estancia de Facundo en La casa de los famosos México hubieron otros momentos de tensión protagonizados por él. Uno de ellos fue con Aarón Mercury, con quien discutió en algún momento por la importancia de los animales (caso específico de los insectos) en el mundo, pues el joven mató a una araña.

Tras su salida, en una entrevista con Marie Claire Harp, Facundo habló sin filtros sobre su percepción del joven influencer.

“Siento que es una persona noble, chida, no es alguien que para mí sea ‘cuéntame más’. Me cayó bien, pero no sé qué haría con él si fuéramos a Cuernavaca. No creo que sea mala persona, gandalla, no seríamos amigos” Aarón Mercury

A pesar de reconocer que Aarón le parece alguien disciplinado y respetable, Facundo admitió que simplemente no hubo una conexión real entre ellos.

Además, reveló que durante su convivencia intentó conocer más sobre el mundo de Aarón y su trayectoria en redes sociales. “Le preguntaba sobre temas que me interesaban sobre TikTok, cómo le hizo para llegar a donde está, cómo alguien construye su propio castillo con su teléfono”, relató.

