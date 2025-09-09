Facundo: ¿Quien fue su supuesta examante que lo habría apoyado en La casa de los famosos México?

La reciente eliminación de Facundo de ‘La casa de los famosos México’ 2025 todavía genera polémica fuera del reality. En redes sociales comenzó a circular información sobre la presunta examante del comediante, quien supuestamente pidió votos para que el conductor permaneciera en la competencia. ¿Exhibieron pruebas? Esto fue lo que revelaron.

Luego de que Facundo estuviera en el ojo del huracán tras la llamada que tuvo con Delia García, su prometida, y surgieran rumores de una presunta infidelidad, salió a la luz información sobre la presunta examante del conductor de ‘Incógnito’.

Facundo fue el sexto eliminado de La casa de los famosos México / Redes sociales

Te puede interesar: ¿Facundo vetó a habitantes de La casa de los famosos México 2025 en su boda? Esta sería su lista de invitados

¿Cómo fue la eliminación de Facundo de La casa de los famosos México el domingo 7 de septiembre?

El pasado domingo 7 de septiembre, Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La casa de los famosos México 2025, luego de permanecer 43 días dentro del reality show.

Durante la semana, Elaine Haro utilizó el “robo de salvación” para proteger a Abelito y dejó en riesgo a Facundo, Dalílah Polanco, Shiky y Aarón Mercury. En la gala de eliminación, el público decidió salvar primero a Dalílah y después a Shiky, por lo que la tensión final quedó entre Facundo y Aarón, quienes subieron al carrusel de la última decisión. Finalmente, los votos favorecieron a Aarón Mercury, dejando fuera al conductor.

La eliminación de Facundo no pasó desapercibida. La gala dominical alcanzó más de 17 millones de votos y una audiencia aproximada de 15.1 millones de espectadores, lo que la consolidó como una de las galas más vistas de la temporada, según reveló Galilea Montijo.

Facundo fue eliminado en La casa de los famosos México. Galilea Montijo lo recibió y después le dio la sorpresa de que se reencontraría con Delia García, su prometida. / Redes sociales

No te pierdas: ¿Adrián Marcelo explota en redes tras eliminación de Facundo en La casa de los famosos México? Así reaccionó

¿Quién es la presunta examante de Facundo que pidió votos para salvar al conductor de la eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En medio de las especulaciones de que se habría descubierto que Delia García, presuntamente, le sería infiel a Facundo tras la llamada en ‘La casa de los famosos México’ 2025, esto debido a que un hombre contestó primero en el primer intento de comunicación con la conductora de radio en su beneficio por intercambiar 30 mil pesos por esta llamada; trascendió que la presunta examante del comediante lo apoyó en su estancia en el reality de famosos.

El periodista Hugo Maldonado recordó en su canal de YouTube que Facundo, presuntamente, salió con una vestuarista mientras seguía casado con Esmeralda Palacios, su ex y madre de sus hijos.

Facundo habría tenido una supuesta amante, mientras estaba casado con Esmeralda Palacios. / Captura de pantalla internet

El periodista relató que, en 2016, tras la separación de la pareja, se mencionó que ella no soportó más las repetidas infidelidades de él, entre ellas una con Begoña Coto, joven a quien habría conocido en ‘Turnocturno’ y ella fue quien, supuestamente, pidió votos para el conductor. En dicho material presentado por Hugo Maldonado, se ve una historia de Instagram en el que la mujer, presuntamente, escribió: “Oootravez voten por Fac”.

“Gente que trabajó con él en este momento, hablan de que sí existió esta supuesta relación y lo que les quiero compartir aquí entonces es que ellos seguirían en contacto e incluso me compartieron fotos de cuando él fue su jefe” Hugo Maldonado

”Facundo sí sigue a esta mujer y me llama la atención que la novia de él no la sigue (...) ellos negaron que ella fuera la amante”, agregó.

Supuesta amante de Facundo habría pedido votos para el conductor en La casa de los famosos México / Hugo maldonado

Mira: Facundo teme de que Delia se vaya con otro, ¿sospecha tras llamada que le hizo en La casa de los famosos México?

¿Quién es Begoña Coto, presunta examante de Facundo, que habría derivado su ruptura con Esmeralda Palacios, su ex?

En 2016, en TVNotas te contamos que Begoña Coto habría cautivado a Facundo durante su participación en Turnocturno (2013-2015). Según una persona cercana a la producción del programa antes mencionado, el conductor no solo estaba encaprichado, sino realmente enamorado de ella, aunque atravesaban un distanciamiento porque Begoña se enteró de un supuesto encuentro de Facundo con otra mujer.

“Al parecer, se enamoró realmente de la chava. Por eso desde hace seis semanas decidieron separarse (Facundo y Esmeralda). Facundo ya hasta decidió irse de la casa. No tardan en iniciar con el divorcio, pues Esme le aguantó muchas, porque lo de Begoña no es todo”, dijo la fuente en su momento.

Al momento, ni Facundo, ni Begoña Coto, ni Delia García han hecho declaraciones públicas sobre esta situación, aunque el tema ya generó debate entre los seguidores del reality, quienes no han pasado por alto que el apoyo de la presunta examante coincidió con los días en que el conductor enfrentaba la votación que finalmente lo dejó fuera de La casa de los famosos México.



Así lo dijo Hugo Maldonado: