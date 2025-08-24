Facundo confiesa su fracaso en la primera noche con Delia, ¡lo traicionaron los nervios!

Facundo contó en La casa de los famosos México a los habitantes de cuarto Día cómo conoció a su prometida actual, Delia García, y reveló además cómo pasó una bochornosa experiencia al no satisfacer a su novia en su primera noche, por lo nervioso que estaba.

¿Cómo conoció Facundo a su prometida Delia García?

Según el conductor, Facundo conocío a Delia García en una fiesta de cumpleaños que realizó con un amigo en común. Ambos celebraron con una fiesta temática “Ñero fest”; su amigo invitó a Delia, y ahí se conocieron. Sin embargo, nada pasó en ese momento. Facundo asegura que al mes se volvieron a encontrar en un bar en la Condesa.

“Como que el destino quería unirnos; como al mes nos encontramos en un bar. Me acuerdo que le dije: ‘Cuando no estás de ñera, te ves bastante bien, eh’.”

Facundo reveló que después se la volvió a encontrar en una oficina que rentaba; ella tenía una amiga que también alquilaba un espacio y un día la acompañó. Entonces le dijo: “Yo creo que ya te tengo que invitar a salir porque nos estamos viendo demasiado.”

Tras una primera cita informal, Facundo asegura que Delia esperaba un patán: “Ella esperaba alguien de la ver...” Sin embargo, al conocerlo mejor, descubrió su verdadera personalidad y se fueron involucrando sentimentalmente, hasta que la exintegrante de La isla le dijo que prefería alejarse de él, porque se estaba encariñando y no veía intenciones de formalizar nada. Facundo reconoce que no quiso perderla.

“Me dijo: ‘ya no quiero verte’. Yo sí quiero algo bien y tú ni pichas, ni cachas… Le dije: no acepto, seamos novios.”

Facundo revela cómo decepcionó a Delia García en su primera noche

Facundo aseguró que Delia le gustaba mucho y le parecía muy atractiva. Sin embargo, lo que los unió fue sobre todo la química entre ambos.

“La invité a mi casa a ver ‘La Isla’ porque ella salía. De hecho, ni nos habíamos besado; yo me había divorciado, tener una amiga me emocionó mucho. Dije: esta chica me cae increíble, pero sí me gustó mucho. Vino a mi casa y dije: va a pasar, y estaba todo nervioso, porque además está guapísima.”

Facundo expresó que por los nervios de impresionar a su novia, fracasó en el “delicioso”.

“Nos dimos un beso y estaba tan preocupado por cumplir que no pude. No me activé. No hubo manera de los nervios de quedar bien, quedé pésimo. Estaba muy nervioso”, comentó Facundo, quien además inventó que había tomado quemadores para el gym por lo cual estaba agotado.

Facundo recuerda la vez que decepcionó a Delia en su primera vez en el delicioso

Facundo revela cómo logró superar los nervios y cumplirle a Delia García

No obstante, Facundo sorprendió que en la segunda vez tampoco pudo porque había tomado demasiado.

"¿No hubo cumplición? Ay no Facundo qué oso ¿qué dices?”, comentó Dalilah Polanco.

“Yo dije ya valió madres, y en ese sentir se me quitó la presión y ya después hubo desempeño”.

Sin embargo, para la cuarta vez logró finalmente relajarse y poder pasar su primera noche con Delia, quien actualmente es su prometida.

