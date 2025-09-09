¿Facundo vetó a habitantes de La casa de los famosos México 2025 en su boda? Esta sería su lista de invitados

Facundo no solo confirmó que está listo para llegar al altar con Delia García, también lanzó una confesión inesperada dentro de La casa de los famosos México 2025: reveló que algunos habitantes del reality podrían recibir una invitación especial a su boda. ¿Quiénes serán los afortunados? ¡Entérate!

Facundo / Redes sociales

¿Cómo anunció Facundo su compromiso con Delia García en La casa de los famosos México 2025?

Facundo sorprendió a todos en La casa de los famosos México con una confesión que cambió el rumbo del reality. El 6 de agosto de 2025, durante una charla casual con los habitantes, el irreverente conductor reveló que había dado un paso crucial en su vida sentimental: Facundo le entregó el anillo de compromiso a Delia García tras ocho años de relación. La noticia dejó a sus compañeros con la boca abierta y desató una ola de reacciones dentro y fuera del programa.

La noticia generó aplausos y abrazos dentro de la casa, pues nadie esperaba que el presentador compartiera un momento tan personal en pantalla. Poco después, las redes sociales explotaron con la confirmación. En su cuenta oficial, administrada por su ahora prometida, se publicaron imágenes románticas que mostraban el instante del compromiso.

“Mi novia, mi mejor amiga, la persona que más admiro… y ahora mi prometida”, escribió Facundo en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y felicitaciones de sus seguidores.

Facundo anunció su compromiso en La casa de los famosos México 2025. / Instagram: @facundo

¿Cómo empezó la historia de amor entre Facundo y Delia García?

Lejos de ser un romance fugaz, la relación entre Facundo y Delia García nació en circunstancias poco convencionales. Se conocieron durante el reality La isla, en un momento en el que él aún procesaba su divorcio. Según relató dentro de La casa de los famosos México 2025, pasaron meses de reflexión antes de decidir dar el paso hacia una relación formal.

“Estábamos los dos muy conscientes de que no queríamos repetir errores. Nos tomamos siete meses solo para pensar qué queríamos”, confesó el presentador. Con humor, incluso recordó un episodio incómodo de sus inicios: “Me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude (tener intimidad). Tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”.

Con el tiempo, la pareja fortaleció sus lazos, convirtiéndose en una de las más estables y queridas del medio. Ocho años después, el amor que nació frente a las cámaras vuelve a escribirse en la televisión, esta vez con la promesa de llegar al altar y con la expectativa de una celebración donde algunos excompañeros del reality podrían estar presentes.

Facundo y Delia García, su prometida / IG

¿A quiénes de La casa de los famosos México 2025 invitaría Facundo a su boda?

Facundo no se fue de La casa de los famosos México sin antes soltar tremendas confesiones. Antes de convertirse en el sexto eliminado, el irreverente conductor abrió su corazón y habló de lo que está viviendo en esta etapa de su vida. Pero lo más jugoso vino después: ¡ya está organizando su boda con Delia! Y como no podía faltar el toque de humor, entre risas reveló que ya tiene en mente a un grupito muy selecto de habitantes que podrían recibir la invitación.

“Vamos a hacer una boda sungui lungui. Obvio no vamos a invitar a todos los de esta casa, solo a unos cuatro o cinco. Los demás, ¿qué? equis.” Facundo

El conductor prefirió no soltar nombres en público, pero se sabe que la convivencia en La casa de los famosos México 2025 dejó clarísimo quiénes son sus aliados más cercanos: Dalilah Polanco, Shiky y Guana, con quienes compartió momentos de complicidad, risas y una amistad que se sintió genuina dentro del cuarto Día. Por eso no sorprende que Facundo esté considerando incluirlos en su boda… mientras que a los que le sacaron canas verdes con pleitos y tensiones ¿Aarón Mercury y Alexis Ayala se quedaran vestidos y alborotados?