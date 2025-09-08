¿Facundo tacha de ‘metiche’ a Mar Contreras en La casa de los famosos México? Lanza dura crítica

La eliminación de Facundo de La casa de los famosos México dejó muchos momentos polémicos, tanto dentro, como fuera de la casa. Tras su salida, el conductor se reencontró con Delia García, su actual pareja. Por otra parte, hizo declaraciones en contra del cuarto Noche y la manera de llevar el juego de Alexis Ayala y...Mar Contreras. ¿Qué dijo Facundo?

¿Por qué Facundo dijo que Alexis Ayala “idiotizó” a los habitantes del cuarto Noche en LCDLFM?

Tras su aparición en la postgala de La casa de los famosos México, en compañía de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Facundo lanzó una acusación contundente: aseguró que Alexis Ayala, supuestamente, habría influido negativamente en los habitantes del cuarto Noche, implantando una especie de “adoctrinamiento” que los llevó a seguir sus indicaciones sin cuestionarlas.

“Siento como que están idiotizados por una mente maestra. Alexis lo ha sabido llevar bien: los agarró a los morrillos y los elevó ching*n. Pero ya que los tenía... ‘a ver, ahora vamos a hacer esto’. Y siento que estaban como muy adoctrinados, así en ‘salve Dios Alexis’” Facundo

De acuerdo con el exintegrante del reality, Ayala primero se ganó la confianza del grupo y luego usó esa cercanía para manipularlos estratégicamente dentro del programa. Con esta crítica, Facundo ofreció una visión del rol de Ayala, al describirlo no como un líder positivo, sino como alguien calculador.

¿Qué dijo Facundo sobre Mar Contreras en la postgala de La casa de los famosos México?

La salida de Facundo de La casa de los famosos México vino acompañada de una serie de declaraciones que apuntaban directamente al cuarto Noche. Una de ellas fue en torno a Alexis Ayala y la manera de ‘manejar’ a los habitantes de dicho cuarto.

A su vez, no desaprovechó la oportunidad de lanzar una crítica a Mar Contreras, quien además de formar parte del ‘team Noche’ fungía, según Facundo, como un respaldo continuo de Alexis Ayala.

“Me molestaban muchas cosas de Mar, por ejemplo: Se metía en las pláticas que no estaba invitada. Yo me ponía a hablar con Alexis de a ver ¿por qué dijiste esto? y Mar ‘A ver ya, yo creo que’ y yo cállate (en referencia a lo que decía Mar Contreras)” Facundo

Cabe recordar que en el momento en que Facundo confronta a Alexis Ayala tras el sinceramiento que tuvo el actor con Priscila Valverde, preguntando sobre la intención de su “canto”. En ese vídeo, puede verse a Mar Contreras entrando en la plática, momento que ya es comentado en redes sociales.

La casa de los famosos México:¿Cómo fue el reencuentro entre Facundo y Delia García tras su eliminación?

Durante la sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025, Facundo protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con su prometida, Delia García.

Luego de entrar al foro, le preguntó a Galilea Montijo: “¿A poco ya afuera de La casa no puedo ir a abrazar a mi novia?”, a lo que la conductora le respondió que debía seguir el protocolo y pasar al centro del escenario para despedirse formalmente como el sexto eliminado.

Después de despedirse de sus compañeros, Galilea le anunció que había una sorpresa esperándolo. “Alguien te quiere despedir… alguien de la vida real. No es que te quiera despedir, más bien te quiere recibir”, dijo mientras señalaba a Delia.

Facundo no lo dudó ni un segundo y corrió directamente a abrazarla. Delia lo recibió, se abrazaron con fuerza y se dieron un beso. El momento no pasó desapercibido en redes sociales.

