La casa de los famosos México: ¿Familia de Facundo compró bots para ‘ayudar’ al conductor? Exhiben prueba

La familia de Facundo vuelve a dar de qué hablar. Tras la polémica llamada entre el presentador y su novia, Delia Gacía, en ‘La casa de los famosos México 2025’, ahora trasciende que, presuntamente, contrataron bots para ayudarlo a crecer en redes sociales.

¿Familia de Facundo contrató bots para crecer las redes sociales del actor durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’?

A través de TikTok, una usuaria identificada como ‘Las pillas’ compartió un video con la siguiente descripción: “Los de Día creen que los de Noche son bots porque ellos sí pagan por bots”. La internauta comenzó su video recordando que, en su momento, Faisy mencionó que tres habitantes de ‘La casa de los famosos México’ usaban bot para “tirar hate y apoyar en las votaciones”.

Incluso, reprodujo un audio en el que el propio conductor de ‘Me caigo de risa’ aseguraba haber notado esta situación en redes sociales: “Yo, los comentarios que me llegan por ‘el Guana’, me meto al perfil y tienen tres seguidores, cero publicaciones. Son bots. Allá dentro de ‘La casa’, hay tres personas muy de digital que tienen un ejército de bots acá fuera”, se escucha.

Aunque el presentador aparentemente se refería a Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury, la usuaria aseguró que quien realmente usa bots es la familia de Facundo para posicionarlo.

“Él dice que son tres, no sé cómo se llama, pero es amigo de Facundo y ‘Guana’. Él dice que tres personajes que son digitales, que están usando bots para tirar hate como para las votaciones, pero escuchen otra cosa, les voy a poner otro audio y aquí se van a dar cuenta de que caen por su propia boca”, expresó.

¿Hija de Facundo admitió haber usado bots?

Tras decir esto, la usuaria procedió a mostrar una grabación en la que se escucharía a una de las hijas de Facundo admitir que, supuestamente, en su momento, llegaron a emplear bots para las cuentas de su papá.

En el audio atribuido a la joven, presuntamente esta diría que ha detectado que muchos de los comentarios negativos en contra del conductor serían hechos por bots. Posteriormente, presuntamente dice que sí llegó a contratar este servicio, pero solo se usó una semana.

Supuestamente, la hija de Facundo “El 70% de todo eso son bots. Es tan sencillo. Lo voy a decir también, ya, me da igual. Nosotros la primera semana de ‘La casa de los famosos (México)’ contratamos bots, pero después ya no”

Tras mostrar esta evidencia, la internauta sostuvo que ni Aldo, Abelito ni Aarón tienen la necesidad de contratar bots, ya que mucha gente los quiere, a diferencia de Facundo, quien, según ella, no está teniendo mucho apoyo del público.

Hasta el momento, la familia de Facundo no se ha pronunciado ante esta nueva polémica. En tanto que, en redes sociales, los usuarios han tenido opiniones divididas. Algunos creen que el “fandom de Facundo está compuesto mayormente por bots”, mientras que otros simplemente creen que otros habitantes son los que realmente se valen de esto para subir de seguidores.

omg queeee?! como así que facundo pago bots? y faisy piensa que nosotros que apoyamos a noche somos bots?! hello?! estoy esperando mi pago#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ck6CIWnTWf — A⁷ (@onetimerhode) September 5, 2025

¿Delia García, novia de Facundo, le está siendo infiel?

Además del aparente uso de bots de Facundo para crecer en La casa de los famosos México, el conductor también ha estado en polémica por la supuesta infidelidad de su novia, Delia García.

Las sospechas iniciaron por la llamada telefónica que el conductor le pudo hacer a Delia. Cuando intentó marcarle las primeras veces, mandaba al buzón y después le contestó un hombre. Si bien pudo hablar con ella, la presentadora de radio tuvo una actitud que muchos consideraron como “fría y cortante”.

Aunque Mila, una de las hijas de Facundo, aclaró que su papá se equivocó de número y le contestó un hombre “equis”, descartando así la posibilidad de infidelidad, los internautas siguen sospechando de ella, asegurando que aprovecha la ausencia del también comediante para estar con otra persona.

