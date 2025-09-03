Abelito vs Facundo: protagonizan pelea en plena gala de La casa de los famosos México 2025 ¿Qué pasó?

Facundo y Abelito protagonizaron tremendo encontronazo en plena gala de La casa de los famosos México 2025. El momento fue incómodo para los habitantes y dividió a las redes sociales. ¿Fue todo parte de un plan o alguien cruzó la línea? ¡Te contamos los detalles!

Facundo y Abelito protagonizaron un pleito inesperado en plena gala de La casa de los famosos México 2025.

¿Qué pasó entre Abelito y Facundo en la gala de La casa de los famosos México 2025?

La noche del martes en la gala de cine del reality estuvo marcada por un momento lleno de tensión y polémica. Abelito encaró a Facundo en plena sala de La casa de los famosos México 2025, reclamándole por haber tomado, supuestamente, su perfume sin permiso. Esto ante todos los habitantes y a pocos minutos de entrar al aire, la situación escaló rápidamente hasta que el conductor lanzó un insulto que dejó a todos fríos:

“Ya no llores, ahí lo tengo ahorita te lo doy. No sabía que eres un p… llorón”, le soltó Facundo sin miramientos.

El reclamo fue tan inesperado que los habitantes quedaron en shock. Elaine fue arrastrada a la discusión cuando Abelito le preguntó si alguna vez había vivido algo similar, mientras que Shiky intentó ponerle un toque de humor sin éxito: “No te enfades por eso, estás muy guapo hoy para enfadarte”. Sin embargo, el ambiente se volvió cada vez más incómodo.

Así se vivió el tenso momento entre Abelito y Facundo:

¿La pelea entre Abelito y Facundo fue real o parte de una broma en La casa de los famosos México 2025?

Lo que pocos sabían es que todo se trataba de una broma planeada desde horas antes por Facundo y Abelito. Ambos acordaron fingir una pelea para confundir a sus compañeros de los cuartos Día y Noche, justo antes de la gala. Y aunque lograron su objetivo, las cosas se salieron de control porque varios sí creyeron que el pleito era auténtico.

Incluso Mar Contreras, preocupada por la tensión, pidió a Aldo que se sentara entre los dos para evitar que la discusión escalara. Mientras tanto, los demás habitantes empezaban a sospechar que algo no cuadraba “¿Esto es broma, no?”decían algunos. Pero el silencio de los protagonistas mantenía la incertidumbre.

De hecho, Aldo terminó confrontando a Abelito en privado para decirle que si era una broma ya debía aclararlo, pues podía dejarlo mal parado frente al público. Dalilah, por su parte, confesó que la supuesta pelea no la dejó dormir, y le pidió le ayudará a encontrar paz y que hablará con sinceridad.

¿Cómo reaccionaron los habitantes de cuarto Noche por la pelea de Facundo y Abelito en de La casa de los famosos México 2025?

Cuando Abelito explicó al cuarto Noche que todo se trató de una mala broma con Facundo, las reacciones fueron diversas.



Alexis Ayala le reconoció que actuó bien, pero que lo creyó completamente y estuvo a punto de intervenir.

Aarón le dijo que sabía que era una broma, pero que se les fue de las manos.

Aldo fue más duro le pidió no darle foco a Facundo, que fuera más inteligente que él pues Facundo podría estarlo usando para hacerlo quedar mal.

Elaine trató de calmarlo asegurando que el 24/7 mostraba toda la verdad, por lo que la audiencia entendería que no hubo mala intención. Pero la realidad es que en redes la polémica estalló.

Muchos usuarios defendieron a Abelito y Facundo, mientras otros acusaron que ya estaban cruzando la línea con bromas pesadas.

“¡¡Claro está que los fans del Cuarto Noche no ven el 24/7, solo TikTok!! Ahora entiendo por qué apoyan a ese equipo.”

“Con esta broma hicieron el contenido de toda la semana. A ver si entienden que el contenido no es exclusivo del Cuarto Noche; lo dan personas como Abelito y Facundo, de ambos cuartos.”

“Es una broma, lo explica Abelito en la madrugada a todos los de su cuarto. No se enganchen, ya dejen de echarle todo a Facundo. ¡Fue una broma!”

“Fue una broma de Abelito y Facundo. Hasta Abelito prefirió jugar con Facundo porque su cuarto simplemente no lo es.”

Lo que parecía ser un simple plan para sacar risas se convirtió en una bola de nieve que generó discusiones, desconfianza e incluso malestar en algunos habitantes. Y como suele ocurrir en La casa de los famosos México, lo que pasa dentro termina teniendo un eco aún más fuerte fuera, donde los fans no perdonan y cualquier movimiento puede cambiar la balanza de popularidad. ¿Abelito ya no es de los habitante favoritos en La casa de los famosos México 2025?