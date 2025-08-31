¿Quién es Paty ‘La Cabezona’ la nueva habitante que asusto a La casa de los famosos México 2025?

Durante la madrugada del 27 de agosto, La casa de los famosos México 2025 vivió un momento inesperado con la llegada de una nueva habitante: Paty ‘la Cabezona’. quién se convirtió rápidamente en el centro de atención, provocando diversas reacciones entre los famosos que habitan la casa. Pero ¿Quién es Paty ‘la Cabezona’?

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quién es Paty ‘la Cabezona’, habitante de La casa de los famosos México, y cómo fue creada?

Paty la cabezona es una muñeca creada por dos de los habitantes del cuarto Noche, Aldo de Nigris y Abelito, quienes propusieron construirla usando cojines y prendas de los propios habitantes. La dinámica consistía en que la figura estuviera sentada en una de las tazas del baño, provocando sustos al primer habitante que la encontrara. Aunque la mayoría de los habitantes del cuarto Noche apoyaron la idea, Alexis Ayala prefirió no involucrarse en la actividad.

El proceso de creación incluyó colocar cojines en el torso de la muñeca, cubrirlos con sudaderas y agregar prendas adicionales para darle forma. Finalmente, se agregó una peluca de mujer, y así se incluyó a Paty ‘la Cabezona’. La elección del nombre también estuvo pensada: según Aldo, “Patricia es un nombre de terror”, lo que buscaba aumentar el efecto de la broma.

Ella es Paty ‘la Cabezona’ la muñeca creada por integrantes del cuarto Noche / Captura de pantalla

¿Quiénes se asustaron primero con la llegada de Paty ‘la Cabezona’ en La casa de los famosos México?

Los primeros en encontrarse con la muñeca fueron Alexis Ayala, alertado por Aarón Mercury sobre la presencia de la figura en el baño. Poco después, Facundo también se topó con Paty, lo que generó reacciones visibles frente a las cámaras. Incluso Elaine Haro se acercó para asomarse, aunque su reacción fue más moderada que la de sus compañeros.

La dinámica no solo entretuvo a los habitantes, sino que también captó la atención de los internautas, quienes rápidamente compartieron imágenes y comentarios sobre la broma. La situación destacó nuevamente el papel de Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury dentro de la casa, quienes han sido apodados por el público como ‘La triple A’ por su participación activa en momentos de este tipo.

¿Cuál fue la intención de la broma de Paty ‘la Cabezona’ dentro de La casa de los famosos México?

Aunque nadie de los habitantes La casa de los famosos México ha dicho el objetivo de esta broma, algunos de los internautas aseguran en redes sociales que la creación de Paty ‘la Cabezona’ fue calmar tensiones y generar un momento de entretenimiento después de la noche de cine, cuando algunos habitantes se mostraban irritados.

La broma también permitió que los concursantes interactuaran entre sí de manera lúdica, fomentando la convivencia y el humor dentro de la casa. Al mismo tiempo, la reacción de los habitantes permitió a la audiencia observar dinámicas y personalidades distintas frente a situaciones inesperadas.

