Ricardo Peralta explota vs. La casa de los famosos México por supuestos ‘favoritismos’: “¿Me perdí de algo?”

Ricardo Peralta, quien estuvo en la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’, se va con todo contra la producción del reality por el presunto favoritismo que habría hacia ciertos participantes de la nueva temporada.

Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre los supuestos favoritismos en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de X (antes Twitter), Ricardo Peralta comentó que, durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, le pidieron a la producción que dejara salir en calzones a Adrián Marcelo para una gala, algo que les fue negado en su momento.

Si bien en aquel entonces lo aceptó sin más, ahora lo volvió a recordar al ver que ‘el Guana’ se mostró en paños menores en la más reciente gala de ‘La casa de los famosos México’. El influencer dijo no entender por qué al cómico sí se le dio el permiso y a ellos no en su momento.

“Nosotros queríamos que @adrianm10 usara uno de los calzones que llevaba en una gala y no lo dejaron, fue y le preguntó a la Jefa y todo… y ahora veo a Guana en calzón ¿me perdí de algo?” Ricardo Peralta

También aprovechó para cuestionar al público sobre si el colaborador de ‘Me caigo de risa’ contaría con el mismo apoyo del público ahora que se cambió de cuarto: “Entonces, ahora que Guana es del cuarto Día, ¿ya no lo apoyará el fandom de Noche y a Elaine sí la apoyará el fandom?”, manifestó.

Sus comentarios causaron mucha controversia. Algunos usuarios afirmaron que, a diferencia de Adrián Marcelo, ‘el Guana’ sí era “agradable”; otros aseguraron que hay cierto favoritismo en el reality. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Guana cae bien, ustedes no”

“Claro favoritismo”

“Ustedes ni daban contenido”

“Como que al Guana le permiten hacer cosas”

“Ustedes fueron el contenido”

“Avanza, ya supera el reality”

“Siguen traumados con lo mismo”

Nosotros queríamos que @adrianm10 usara uno de los calzones que llevaba en una gala y no lo dejaron, fue y le preguntó a la jefa y todo… y ahora veo a Guana en calzón ¿me perdí de algo? 🧐 — Ricardo Peralta (@torpecillo_) August 26, 2025

¿Qué se ha dicho de los supuestos favoritismos en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde que comenzó la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México 2025’, se ha dicho que algunos participantes tienen ciertos “privilegios”. Un ejemplo de ello, presuntamente, sería Ninel Conde.

Durante su estancia en el reality, se dijo que, presuntamente, su maquillista podía entrar a ‘La casa’ para arreglarla diariamente, algo que fue desmentido por el propio trabajador de la llamada ‘Bombón asesino’.

Por otra parte, los usuarios han afirmado que, supuestamente, Mariana Botas también contaría con cierto respaldo, principalmente, para avanzar dentro de la competencia. Y es que los detractores aseguran que la actriz no tiene mucho apoyo del exterior, por lo que no se explica la razón por la que ha regresado de las nominaciones.

Asimismo, Javier Ceriani llegó a reportar que, presuntamente, a Facundo le permiten ingerir sustancia en un cuarto escondido de ‘La casa’. Esto, para mantenerlo tranquilo. Esto no ha sido confirmado o desmentido por una fuente puntual, por lo que todo queda en calidad de rumor.

Facundo / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Ricardo Peralta en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Si bien Ricardo Peralta entró como uno de los favoritos en ‘La casa de los famosos México 2024’, su estancia se volvió sumamente controvertida, pues no solo formaba parte del team Tierra, sino que también causó mucha molestia por ciertas acciones y comentarios.

De igual forma está el hecho de que se solidarizó con Adrián Marcelo, uno de los participantes más problemáticos dentro de ‘La casa’. Debido a esto, enfrentó muchas críticas al salir y hasta lo llegaron a abuchear en un evento no relacionado con el show.

Aunque ya no suele hablar mucho de su participación en el reality, ha mencionado sentirse arrepentido por las cosas que pudo haber hecho o dicho que ofendieron a su público, asegurando que nunca fue su intención lastimar a los demás.

