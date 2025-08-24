Ricardo Peralta habla de abucheos a Gala Montes en pelea vs. Alana Flores y le manda ácido mensaje ¡como experto!

La participación de Gala Montes en el Supernova Strikers 2025 generó gran controversia después de que la actriz fuera recibida con una ola de abucheos al ingresar al ring para enfrentarse a la streamer Alana Flores. Aunque la pelea terminó con la derrota de Montes por decisión de los jueces, lo que más llamó la atención fue la respuesta negativa del público, que no perdonó su presencia pese a su apodo de “La novia de México”. Ante la polémica, el exhabitante de La casa de los famosos México, Ricardo Peralta, alzó la voz. ¿Qué dijo?

¿Qué pasó con Gala Montes en su enfrentamiento contra Alana Flores el el Supernova Strikers 2025?

La pelea entre Gala Montes y Alana Flores fue uno de los momentos más esperados del Supernova Strikers 2025. Con música de fondo y la presentación bajo el mote de “La novia de México”, la actriz hizo su entrada al ring. Sin embargo, el ambiente no estuvo a su favor: recibió abucheos y expresiones hostiles por parte del público.

El combate se resolvió por decisión de los jueces, quienes dieron la victoria a Alana Flores, lo que intensificó aún más las reacciones en redes sociales. Para muchos, la derrota no fue lo más relevante, sino la evidente tensión entre Montes y la audiencia, que mostró su rechazo desde el inicio del evento.

Incluso tras la pelea, las críticas continuaron en plataformas digitales, donde usuarios dividieron opiniones sobre el desempeño de Gala y el comportamiento del público en su contra.

¿Qué dijo Ricardo Peralta tras el abucheo a Gala Montes?

Ricardo Peralta, quien compartió con Montes su paso por La casa de los famosos México, no dudó en pronunciarse después de los abucheos a Gala Montes en su pelea contra Alana Flores. Durante una transmisión en el canal de Pepe & Teo, recordó cómo él también vivió una etapa de rechazo, insultos y críticas luego de salir del reality. También aprovechó para destacar que sabe lo difícil que es enfrentar el odio tanto en internet como en eventos públicos

“Ojalá todo se calme para ella porque no es padre para un ser humano. Yo, a diferencia de ti, Gala, yo no voy a celebrar que te abucheen como tú sí celebraste cuando me abuchearon a mí en el Auditorio Nacional... Lo que sí te puedo decir es que sé que no está padre cuando todo el internet y las personas se te echan encima. Espero que pase y que este viaje mejore en ti”. Ricardo Peralta

El mensaje, aunque directo, también incluyó palabras de aliento: “Yo deseo que estés bien mentalmente, disfruta la vida porque de eso va, nos subimos y nos tenemos que pasear”.

¿Qué dijo la madre de Gala Montes tras la derrota de su hija en el Supernova Strikers 2025?

A pesar de que mantienen una relación distante, Crista Montes, madre de la actriz, también reaccionó a lo ocurrido. En declaraciones retomadas por medios, aseguró sentirse orgullosa de que su hija participara en el evento: “Sí sigue la pelea, sí sigue todo y qué buena una de las primeras peleas y que fue Gala”.

Crista también subrayó:

“Aunque esté enojada con ella, es mi hija y va a seguirlo siendo hasta el día que yo me muera. Si la tuve es porque la quise y siempre la querré”. Crista Montes

