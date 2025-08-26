La casa de los famosos México: El Guana deja atrás al cuarto Noche y se alía con Día, ¿traición o estrategia?

Las cosas han vuelto a dar un giro inesperado en ‘La casa de los famosos México 2025’. Si bien todo apuntaba a que ‘el Guana’ era leal al cuarto Noche, los usuarios han notado que, tras haberse cambiado de habitación, aparentemente abandonó la alianza y ahora se une al team Día, ¿traición o estrategia?

Recordemos que, tras haber encontrado la ansiada ‘moneda del destino’, Elaine Haro se “sacrificó” y cambió de cuarto con José Luis Rodríguez, nombre real de ‘el Guana’, por lo que así quedaron las habitaciones:

Cuarto Día

El Guana

Facundo

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Shiky

Cuarto Noche

Abelito

Elaine Haro

Mar Contreras

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Si bien, al menos hasta el momento, Elaine ha sido firme en ser leal a Día, ‘el Guana’ ha comenzado a tambalearse y su lealtad hacia Noche ha sido puesta en duda.

El Guana cambia de cuarto en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué ‘el Guana’ dejó al cuarto Noche en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Luego de haberse instalado de forma oficial en el cuarto Día, ‘el Guana’ platicó con sus nuevos compañeros y les comentó que había llegado en “son de paz”, por lo que deseaba llevarse bien con todos.

También prometió que no los va a nominar en el siguiente proceso, ya que “los quiere mucho” y está dispuesto a formar una alianza con ellos.

“Los amo a todo el mundo. Todos ustedes tienen mi alma y mi corazón. Les digo a los ojos, yo no voy a nominar a nadie de aquí” El Guana

Como era de esperarse, el resto de los habitantes del Día agradeció su nueva lealtad y prometió que, al menos por el momento, tampoco iban a votar para que saliera del juego, ya que, además del gran cariño que le tienen, ahora son compañeros. Estas fueron las reacciones del team Día:

Mariana Botas: “Y tú sabes que nadie de aquí te va a nominar”

“Y tú sabes que nadie de aquí te va a nominar” Dalilah Polanco : “Estos son los pe… que dijimos (la semana pasada): ‘¿quién lo nominó?”

: “Estos son los pe… que dijimos (la semana pasada): ‘¿quién lo nominó?” Shiky: “En estas no te vamos a nominar”

¿Cómo reaccionó el team Noche ante la “traición” de ‘el Guana’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

‘El Guana’ también habló con los habitantes de Noche para hacerles saber su decisión. El cómico afirmó que, si bien los quiere mucho, ahora ya desea jugar individual y formar una alianza con Día.

“Yo voy a jugar mi estrategia porque, a partir de ahorita, ya es casi individual. Estamos en la quinta semana y no sabemos qué nos va a deparar otra pin… monedita. De alguna u otra forma, yo voy a quedar como el que traiciona”, manifestó.

Aparentemente, todos reaccionaron de buena forma. Incluso, Alexis Ayala le mencionó que, a partir de la otra semana, “no se tentaría el corazón” para nominar a personas de su mismo cuarto.

Toda esta situación causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos dijeron entender su postura, otros lo han tachado de “traicionero” por “atacar” a su propio equipo. Incluso, hubo algunos que teorizan que todo es una simple estrategia para “desarmar” al Día.

No obstante, las acciones del cómico serán más claras en el siguiente proceso de nominación y se podrá ver si realmente ya se volvió aliado del cuarto Día.

El Guana habla con el cuarto Noche de su traición / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la quinta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La quinta gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará el próximo miércoles 27 de agosto, a partir de las 10 pm. Se podrá ver por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

Cabe resaltar que Shiky, al ser el líder de la semana, tiene inmunidad en las votaciones. También tendrá que defender el privilegio de la salvación, que le permite sacar a un habitante de la placa.

Hasta ahora, estas cuatro celebridades han salido del show:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde

