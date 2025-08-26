Amenazan a Adrián Marcelo por atacar a Abelito, ¡La casa de los famosos México está que arde dentro y fuera!

Abelito se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de La casa de los famosos México. Sin embargo, eso no lo ha salvado de burlas y malos comentarios en las redes sociales. Recientemente, Adrián Marcelo se refirió a él en forma despectiva, lo que generó gran polémica y descontento en el público.

¿Quién amenazó a Adrián Marcelo por sus comentarios a Abelito, habitante de ‘La casa de los famosos México’?

Abel Robles, mejor amigo del influencer, sale en su defensa: “Sabemos qué tipo de personaje es Adrián Marcelo. A ese wey le gusta hacer desmadre y es muy inteligente para mover las redes sociales. Ellos son amigos, pero yo nunca hubiera dicho eso de él. Mientras no se pase más de la raya, está bien. Si no, ya se las verá conmigo. Aquí estaré al tanto de todos los que intenten hacerle daño a mi amigo”.

“A Abelito lo conocí en Tentados por la fortuna. Fue una bendición estar con él. Nunca lo había visto en persona, pero sí lo ubicaba por TikTok. Me emocioné al verlo, porque, además de que ambos nos llamamos igual, tenemos el mismo gusto por los corridos y la fiesta. Desde el día 1 dijimos: ‘Seremos Abelito y medio’”. Abel Robles, amigo de Abelito

Abel y Abelito se conocieron en Tentados por la fortuna. Su amistad traspasó el programa y comparten grandes momentos juntos.

/ Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Cuál fue el consejo que Abel Robles le dio a Abelito para entrar a La casa de los famosos México 2025?

“El Abelito que todos ven en La casa es el mismo de la vida real: Espontáneo y divertido. Es un excelente amigo y ser humano”, indicó Abel Robles, amigo de Abelito.

“En Tentados, a veces dormíamos juntos en la casa de campaña y él se la pasaba pedorreándose toda

la noche. Parecía orquesta. Él se echaba uno y yo otro. Abelito dice: ‘Los que somos de tamaño pequeño, comemos menos’, pero eso es mentira. Él come demasiado (ríe)”, narró.

“Antes de que entrara al programa le di un consejo: ‘Sé tú, ca... y no andes de borrego. Muéstrale a la gente la persona que eres. Pon en práctica todos tus valores. Tienes la chispa que no cualquiera tiene’. Me marcó horas antes de que lo encerraran en la esfera en la que lo presentaron. Hasta cierto punto, entró con mucha presión”, indicó.

“La casa de los famosos México ya la ganó un señor con tetas, después un exconvicto y sigue un enano. ¿Sí o no?”, dijo durante uno de sus videos. / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Qué dijo Abelito de su entrada a La casa de los famosos México 2025?

“Se sentía así porque el público pedía a una de ‘las Perdidas’, a Karina Torres, y él me decía: ‘No sé si voy a llenar sus zapatos. La gente quiere que ella entre’. Afortunadamente se soltó al día 2. Ojo, no sé si la quitaron por él. Lo que sí, es que nadie esperaba ver a Abelito ahí dentro”, resaltó.

Abelito se ha mostrado fuerte en el juego, pero su amigo asegura que podría tener una debilidad: “Él no

se hace chiquito ante nadie, pero lo que le podría pesar o achicopalar es su mujer. En algún momento comenzará a extrañarla. Espero que la producción lo pueda ayudar a tener razón de ella y que no le afecte”.

“Si Abelito llega a tu vida, considérate bendecido. Su presencia genera alegría y luz. La está rompiendo en el reality más grande de México. Es el foco número uno en esa casa”, resalto.

“Un día le dije: ‘Wey, este es el inicio de una vida de proyectos que te van a llegar’, y no me equivoqué. Cada vez que lo nominen, lo salvaremos hasta que sea el ganador”, concluyó.

Abelito y Abel / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Quién es Abel Robles, amigo de Abelito?

Es campeón nacional de fisicoculturismo, modelo profesional y coach personal.

Se dio a conocer en 2022, cuando participó en la décima temporada de Acapulco shore.

Un año después regresó para grabar la temporada 11.

En 2024 participó en Tentados por la fortuna, de TV Azteca.

Cuenta con 432 mil seguidores en Instagram, 76 mil en Facebook y 565 mil en TikTok.

Abel Robles, amigo de Abelito / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Quién es Abelito, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Abelito

Es licenciado en Economía.

En 2023 saltó a la fama como creador de contenido en TikTok.

En 2024 participó en Tentados por la fortuna.

Incursionó en la música con algunos temas como: “Chi” (2023), “La 380” y “Descontrol” (2024).

Actualmente lo vemos en la tercera temporada de La casa de los famosos México.

Cuenta con 1.8 millones de seguidores en Instagram, 2.3 millones en Facebook, 417 mil en YouTube y 6.2 millones en TikTok.

