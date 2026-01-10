Mario Bezares ¿le puso el cuerno a Brenda Bezares? El conductor revela si fue infiel

Mario ‘Mayito’ Bezares y su esposa Brenda Bezares reaccionaron a los rumores sobre una presunta infidelidad por parte del conductor hacia su pareja, con quién lleva más de 30 años de matrimonio, ¿con quién lo relacionan? Te contamos todos los detalles.

Entre rumores y dimes: Mario y Brenda Bezares enfrentan versiones de infidelidad. / Foto: Redes sociales

¿Mario Bezares le fue infiel a Brenda Bezares?

Mario Bezares volvió a colocarse en el centro de la conversación, esta vez por versiones que comenzaron a circular y que lo relacionaban presuntamente con Briggitte Bozzo, su excompañera dentro del reality show La casa de los famosos México 2024, donde se coronó como ganador de la segunda temporada.

La cercanía que mostraron dentro del programa fue parte de la dinámica del juego y del “Team Mar” al que pertenecieron, sin embargo, fuera de la casa esas interacciones fueron señaladas por algunos como el origen de los rumores. Las versiones se difundieron sin que existiera confirmación de una relación sentimental, pero bastaron para generar especulación alrededor del conductor y su vida personal.

Mario y Brenda Bezares. / Foto: Redes socials

¿Qué dijeron Mario y Brenda Bezares de los rumores de presunta infidelidad?

Luego de que comenzaron a circular versiones sobre una presunta infidelidad, Mario Bezares y su esposa Brenda Bezares enfrentaron el tema, buscando frenar las especulaciones que se generaron en torno a su matrimonio. El conductor dejó claro que los rumores surgieron a partir de interpretaciones fuera de contexto y negó que exista algo más allá de la relación familiar y de respeto que mantiene con las personas cercanas a él.

En el intercambio que se volvió viral, ambos respondieron ante los señalamientos, subrayando que se trata de comentarios sin sustento. ‘Mayito’ abordó el tema frente a la prensa y aclaró el vínculo que lo une con Briggitte Bozzo, buscando cerrar cualquier interpretación equivocada. En sus palabras: “¿Tuya o mía?”. Brenda Bezares respondió: “No sé”. El conductor insistió: “No, por el amor de Dios”. Brenda agregó: “Podría ser su abuelo, no frieguen”.

“Mi hija Briggitte es mi hija putativa, no vayan a pensar mal, mi hija putativa es que ella decide que yo sea su papá, es mi hija, nada que ver, inventan cualquier cosa. Yo siempre lo he dicho, lo reitero, lo confirmo y lo reafirmo que esta señora que tenemos ya 34 años de casados, la fortuna que tenemos 34 años de casados, me sigue trayendo de nalg*s”, destaco Mario Bezares desmintiendo cualquier rumor de presunta infidelidad con la creadora de contenido.

No es la primera vez que el nombre de Mario Bezares se ve envuelto en versiones sobre una presunta relación extramarital, pues anteriormente se le señaló de haber tenido un vínculo con Gaby Ramírez, presentadora de Multimedios, rumor que también circuló sin confirmación. Ante esos comentarios, Briggitte Bozzo defendió al conductor y su matrimonio.

“Yo conozco a ‘Mayito’, lo he visto saliendo de La casa (de los famosos México) muchas veces y siempre ha habido rumores de ellos como pareja. Siempre hay personas que te quieren arruinar en este mundo, eso también es algo que se tiene que hablar con una pareja que también es parte de toda la farándula”, dijo ante la prensa.

La influencer agregó que ''Mayito’ es un caballero, es una persona que adora a su familia. Así como hay muchísimos rumores, créeme que a ellos no les va a importar en lo absoluto, si saben todo el amor que se tienen. Yo, en lo personal, sé que ‘Mayito’ jamás haría eso en la vida”.

Briggitte Bozzo. / Foto: Archivo TVNotas

¿Cómo empezó la relación de Brenda y Mario Bezares?

Mario Bezares y Brenda Bezares se conocieron en la década de los 80. En aquel entonces, ella se desempeñaba como modelo y cantante, mientras que él empezaba su carrera como conductor y comediante. Se enamoraron rápidamente y se casaron poco después de conocerse.

Tienen dos hijos: Alan y Diego Bezares. Cuando Mario fue arrestado en 1999 por supuestamente haber planeado el asesinato de Paco Stanley, Brenda lo apoyó en todo momento y defendió su inocencia. Si bien Mario fue liberado un año y medio después, el asunto los fortaleció aún más como matrimonio.

A lo largo de los años, han pasado todo tipo de problemas, pero siempre se han mantenido juntos. De hecho, cuando el cómico ganó La casa de los famosos México 2024, le regaló el premio de 4 millones de pesos a su esposa. Resaltó que no solo era porque pronto cumplirían otro año de casados, sino también por todo el apoyo que le ha brindado de todo este tiempo juntos.

