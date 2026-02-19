¿Mario Bezares se salvó de una redada en Estados Unidos? El relato que encendió las alarmas en pleno reality

El comediante Mario Bezares volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por un chiste ni por una ocurrencia televisiva. En una charla nocturna en el reality ‘¿Apostarías por mí?’, que rápidamente comenzó a circular entre seguidores del programa, el conductor abrió una ventana poco vista de su vida profesional: giras suspendidas, auditorios vacíos y una experiencia que, según su propio testimonio, pudo terminar en un serio problema migratorio.

Brenda y Mario Bezares

¿Qué le pasó a Mario Bezares en Texas durante una supuesta redada del ICE?

El momento más impactante de la charla llegó cuando Mario Bezares relató el episodio que vivió en Austin, Texas. Según explicó, todo estaba listo para una presentación cuando recibió una llamada inesperada.

“Un día estábamos en Austin (Texas) y nos íbamos a presentar ya, pero media hora antes me llamaron y me dijeron: no salgas de tu hotel”. Mario Bezares

La frase, aparentemente simple, escondía un contexto mucho más delicado. De acuerdo con su versión, en el lugar donde se realizaría el show se había presentado el ICE para llevar a cabo una redada masiva.

Bezares aseguró que intentó cuestionar la advertencia, pues cuenta con pasaporte y visa de trabajo en regla. Sin embargo, la respuesta que recibió fue tajante:

“Me dijeron: no salgas, les vale, te suben y luego averiguan: yo creo que ya allá te dicen nos equivocamos”. Mario Bezares

La situación que enfrentó no quedó del todo clara, pues no detalló hace cuánto tiempo ocurrió. Esa fue precisamente la primera duda que sus fans dejaron en la caja de comentarios del video, y aunque buscaban respuestas, su mensaje solo terminó por alarmarlos aún más.

¿Por qué Mario Bezares habla de crisis laboral?

Más allá del episodio en Texas, el fondo de la conversación giró en torno a un tema que afecta a muchos artistas: la crisis de los shows en vivo. Mario Bezares y su esposa, Brenda Bezares, han reconocido que atraviesan una etapa complicada desde la pandemia por Covid-19.

El conductor explicó que, hace cinco años, el ritmo de trabajo comenzó a transformarse. Las giras largas, de un mes, tres semanas o quince días, dejaron de ser una constante. En los últimos dos años, varias de ellas tuvieron que cancelarse o pausarse.

Pero lo que encendió las alertas fue su percepción del mercado en Estados Unidos: “Estados Unidos está catastrófico; yo he parado cuatro giras porque la gente no sale”.

En su intercambio con Lupillo Rivera, Mayito también vinculó su situación con el clima político actual. Sin entrar en análisis profundos, mencionó que la política migratoria del gobierno de Donald Trump ha influido en el ambiente general.

Para Bezares, el problema no es únicamente la falta de público, sino el miedo que, según su percepción, se respira en ciertas comunidades. Menos gente saliendo, menos eventos multitudinarios y una industria del entretenimiento que parece podría correr riesgo.

¿Qué está pasando en Estados Unidos y el ICE en 2026?

En 2026, la situación migratoria en Estados Unidos vive uno de sus momentos más tensos y agresivos de los últimos años. El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha incrementado operaciones, recursos y presencia en las calles, lo que ha generado miedo generalizado, un aumento en deportaciones y hasta un impacto económico en varias ciudades.

La presencia de agentes migratorios aumentó y ahora hacen operativos sorpresa en lugares donde antes ni se paraban, lo que ha provocado que mucha gente prefiera no salir y que los shows se caigan de último minuto. Esta atmósfera de miedo ha dejado escenarios vacíos, giras detenidas y presentaciones a medio apagar, porque el público ya no quiere arriesgarse.