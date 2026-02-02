Mario Bezares acusado de ser “petulante” en ‘¿Apostarías por mí?’ ¡Estalla contra la producción! ¿Expulsado?

La participación de Mario Bezares en ‘¿Apostarías por mí?’ está en tela de juicio. Y es que el comediante está siendo muy criticado por el fuerte reclamo que hizo contra la producción del reality. Los internautas lo han tachado de ser “petulante” y “grosero”. Esto es lo que está pasando.

Mario Bezares / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mario Bezares y la producción de ‘¿Apostarías por mí?’?

Recientemente, Mario Bezares se molestó con la producción de ‘¿Apostarías por mí?’, pues considera una “falta de respeto” que no haya una persona del staff que hable español. Recordemos que el reality se está llevando a cabo en Brasil, por lo que la mayoría de los empleados habla portugués.

“No sé qué pasa. Te tratan de la chi… No contestan los teléfonos. No nada, o sea, no hay producción mexicana que sepa que estamos hablando español porque hay producción totalmente brasileña. No nos entienden” Mario Bezares

Por su parte, Brenda trató de tranquilizarlo, diciéndole que verán la manera de expresar sus inquietudes a la producción. Si bien después Mario se calmó y ya no volvió a hablar del asunto, sus palabras crearon mucha controversia en redes sociales.

Cabe destacar que la pareja ha sido una de las más polémicas. Aunque entraron siendo de las favoritas del público, algunos se han dicho decepcionados por los conflictos que han protagonizado dentro de la “villa”.

Uno de los más sonados fue la discusión que tuvo con Raúl ‘el Pelón’ y su pareja, Laura Molinar. Este último acusó a Mario de “manipular” al resto de las parejas para que los nominaran. Por supuesto, el mexicano negó todo esto y hasta afirmó que sus contrincantes lo estaban violentando.

El problema escaló a tal punto que Raúl y Laura ignoraron a Mario y Brenda cuando se convirtieron en la segunda pareja expulsada.

¿Mario Bezares está siendo “petulante” en ‘¿Apostarías por mí?’?

Luego de su estallido contra la producción de ‘¿Apostarías por mí?’, Mario Bezares ha sido objeto de señalamientos y críticas en redes sociales. Si bien algunos consideran justa su queja, muchos creen que está siendo “soberbio”.

Y es que los detractores sostienen que Mario sigue “aferrado” a su triunfo en ‘La casa de los famosos México’. Señalaron que que Mario no debió hablar así de la producción y debería entender que el concurso se lleva a cabo en otro país, por lo que es “normal” que no haya mucha que esta no es la primera vez que el también actor muestra una actitud “petulante” dentro del show y esperan que, con el paso del tiempo, pueda modificar su actitud.

Hasta el momento, la producción no ha mencionado nada sobre el reclamo de Mario Bezares y solo se ha limitado a hacer uso de las redes sociales para mostrar los mejores momentos del show.

Mario Bezares y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Quiénes están participando en ‘¿Apostarías por mí?’?

‘¿Apostarías por mí?’ es un nuevo reality de Televisa que reúne a varias parejas que se verán sometidas a diversas pruebas que pondrán en tela de juicio su relación. Hasta el momento, dos dúos han sido eliminados, quedando solo 10. Estos son los que siguen en competencia:

Raúl y Laura Molinar (Segunda pareja eliminada)

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta y Alejandra

Breh y Franco

René Strickler y Rubí Cardozo

Jim Velásquez y Alina Lozano (Primera pareja eliminada)

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y Medina

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha Pink y Nelson

Mario y Brenda Bezares

El 24/7 está disponible en VIX. En tanto que la gala de expulsión se lleva a cabo los domingos y se puede ver en el canal de Las Estrellas, a partir de las 9 pm.

