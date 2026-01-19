Estreno de "¿Apostarías por mí?": René Strickler y Rubí Cardozo estrenan suite y toman una drástica decisión

La noche del domingo marcó el arranque oficial de "¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality show que promete emociones intensas, alianzas inesperadas y decisiones que pondrán a prueba a sus participantes desde el primer día. Con 12 parejas dispuestas a competir por el favor del público, la primera gala no decepcionó y dejó claro que cada movimiento dentro de la Villa puede cambiar el rumbo del juego.

El primer desafío de la temporada no solo midió las habilidades de los concursantes, sino que tuvo una recompensa clave: definir quiénes dormirían en la codiciada Suite Diamante y quiénes enfrentarían el castigo de pasar la noche en la temida Bodega. El resultado colocó a René Strickler y Rubí Cardozo en el centro de la atención, tanto por su desempeño como por la responsabilidad que les fue otorgada. ¿Qué decidieron?

¿De qué trata "¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality de televisión?

En el nuevo reality de, "¿Apostarías por mí?”, un total de 12 parejas convivirán bajo constante supervisión, aisladas del mundo exterior y con una privacidad limitada, mientras enfrentan retos que pondrán a prueba su fortaleza mental, física y emocional.

Los participantes habitarán una villa ubicada en Brasil, donde deberán coordinarse para cumplir con tareas cotidianas como preparar los alimentos, limpiar y mantener en condiciones el espacio que comparten.

Al igual que en “La casa de los famosos”, el público tendrá un papel fundamental, ya que podrá respaldar a su pareja favorita a través de la plataforma ViX, servicio que también ofrecerá la transmisión en vivo del reality las 24 horas, los siete días de la semana.

¿Qué hay en la suite del programa "¿Apostarías por mí?” y por qué serán los primeros en usarla?

René Strickler y Rubí Cardozo se coronaron como la pareja ganadora del primer desafío y, además, conquistaron al público, quien con su votación los llevó directamente a la Suite Diamante. Este espacio, similar a lo visto en otros formatos como La casa de los famosos México, está reservado únicamente para la pareja con mejor desempeño de la semana y ofrece privilegios exclusivos.

La Suite Diamante cuenta con baño propio, cama privada y mayor comodidad en comparación con el resto de las habitaciones de la Villa. Sin embargo, también dejaron claro que todo beneficio implica una responsabilidad: René y Rubí tendrían que decidir la distribución de las habitaciones para todas las parejas.

Más allá del lujo de la Suite Diamante, el momento más tenso de la noche llegó cuando René y Rubí tuvieron que asignar las habitaciones. En esta primera semana, la Villa cuenta con la Habitación Trébol , que ofrece mayores comodidades; la Habitación Corazón , con menor privacidad; y la Bodega , considerada un castigo.

La Bodega fue presentada por como el lugar más controversial de la Villa: un espacio reducido, ubicado en el exterior, sin baño, sin aire acondicionado y con una pequeña cama en el suelo. Nadie quería inaugurar ese sitio, pero alguien tenía que hacerlo.

Finalmente, Strickler señaló a Gigi Ojeda y David Leal, conocidos como “Los Eternos”, quienes se convirtieron en la primera pareja en dormir en la Bodega. El momento cerró con una disculpa pública.

¿Qué parejas participan en el reality "¿Apostarías por mí?” y cómo fueron asignadas las habitaciones?

Tras el inicio del programa "¿Apostarías por mí?”, las diferentes parejas comenzaron sus estrategias, este fue el caso de René Strickler y Rubí Cardozo, quienes decidieron que en La Bodega, permanecieran Gigi Ojeda y David Leal. Las demás parejas fueron acomodadas de la siguiente manera:

Habitación Trébol , con mayores comodidades, quedaron:



Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Franco Tradardi y Breh

Raúl y Laura Molinar

Habitación Corazón , con menor privacidad, fue asignada a:



Mario y Brenda Bezares

Laysha Pink y Nelson “El Malito”

Claudia Galván y Lorenzo Méndez

José Medina y Tiby Camacho

Jim Velásquez y Alina Lozano

Ale Jaramillo y Beta Mejía

Finalmente, la Bodega fue ocupada por:



Gigi Ojeda y David Leal, quienes enfrentaron la primera noche sin baño ni aire acondicionado.

