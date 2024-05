René Strickler habla como nunca de su debut como abuelo: “Es un regalo de Dios”

Hace unas semanas, Yannick Strickler, hijo de René Strickler, y su esposo, Manuel Alonso, le dieron la bienvenida a su primogénito, quien llegó a este mundo a través de la fecundación in vitro.

Mediante una publicación en redes sociales, Yannick mostró una fotografía en la que se le puede ver junto a su pareja, aparentemente, en el interior del hospital, sonriendo ante la cámara y vestidos con ropa de laboratorio.

Hijo de René Strickler y su esposo / Instagram @stricklerrene/ Cortesía Yannick Strickler

“Bienvenido al mundo. Te amamos”. Yannick Strickler

En ese momento, René no se pronunció respecto al nacimiento de su nieto. No obstante, en diversas entrevistas el actor argentino dijo estar muy contento por la familia que formó su hijo.

“(Estoy) muy contento. Viene mi primer nieto. Sí, me invitaron, estuve con ellos y lo voy a estar siempre. Yo apoyo que la gente sea feliz. Como decida en su vida, que sean felices. (Las críticas) ni las leo, no pasa nada. Yo creo que mucha gente que critica luego tiene que tragarse sus palabras”, comentó el actor.

Yannick Strickler / Instagram

René Strickler reacciona al nacimiento de su nieto

En un encuentro con la prensa, René dejó claro que está muy feliz con la llegada de su nieto y dio detalles de cómo se ha sentido al ser abuelo primerizo.

“Ya soy abuelo, feliz, feliz. Está sano que es lo importante. Como abuelo primerizo estoy babeando. Estoy fascinado con mi primer nieto”.

René Strickler

Además, compartió con la prensa cómo es su nieto en sus primeros días de nacido.

René Strickler y su hijo / Cortesía Yannick

“Hermoso; me recordó a mis hijos cuando nacieron. Es un regalo de Dios...El nieto es supertranquilo; duerme, come. Es muy vivaz, con los ojos abiertos, con mucha fuerza; creo que todos los abuelos decimos eso. Lindísimo. Es un niño hermoso. Están felices. Y muero por verlo de nuevo, así que en cualquier momento me tomo un vuelo a Chihuahua (donde radica su hijo)”, agregó.

No obstante, el histrión remarcó que él no está enterado de cómo fue el proceso de gestación de su nieto, ya que no se mete en la vida privada de su hijo.

“Nunca (me hablaron del proceso de inseminación). Y tampoco me meto en la vida de ellos. Lo único que hago es apoyarlos, disfrutar el cariño que me dan los dos, tanto Yannick, como Manolo, y ahora bueno (mi nieto)”. René Strickler

Yannick y Manolo / Cortesía Yannick

Finalmente, René Strickler reprobó las críticas hacia su hijo, pues pidió más tolerancia en los usuarios de redes sociales.

“Creo que el mundo tiene que cambiar. Es demasiado v¡0l3nt0, demasiadas críticas, la gente metiéndose en la vida de los demás”. René Strickler

Al momento, el histrión no ha compartido fotos con su nieto en sus redes sociales.

¿Cuándo se casó el hijo de René Strickler?

Yannick Strickler y Manuel Alonso contrajeron matrimonio a mediados del 2022, en una ceremonia civil privada. El evento tuvo invitados de lujo como Grettell Valdez y Jessica Mas.

A principios del 2023, la pareja reafirmó su amor con una ceremonia religiosa ante 250 invitados en Mérida, Yucatán. A casi un año de esta celebración, el matrimonio anunció la llegada de su primer hijo.

En ese momento, no se sabía si adoptarían un bebé o lo tendrían por vientre subrogado. No fue hasta que revelaron el nacimiento del niño que se confirmó que usaron la fecundación in vitro.