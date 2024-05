René Strickler ya es abuelo: el hijo del actor y su esposo presumen a su primogénito

Hace algunas horas, Yannick Strickler, hijo de René Strickler, y su esposo, Manuel Alonso, le dieron la bienvenida a su primogénito, quien llegó a este mundo a través de la fecundación in vitro.

Mediante una publicación en redes sociales, Yannick mostró una fotografía en la que se le puede ver junto a su pareja, aparentemente, en el interior del hospital, sonriendo ante la cámara y vestidos con ropa de laboratorio.

En otra publicación, el hijo del reconocido actor mostró una imagen del recién nacido, quien se encontraba dentro de una incubadora.

“Bienvenido al mundo. Te amamos” René Strickler

Hijo de René Strickler y su esposo / Instagram: @yannickstrickler

Si bien René no se ha pronunciado ante el nacimiento de su nieto, en su momento, dijo estar sumamente feliz por su hijo y hasta lo defendió de las críticas por su decisión.

“(Estoy) muy contento. Viene mi primer nieto. Sí me invitaron, estuve con ellos y lo voy a estar siempre. Yo apoyo que la gente sea feliz, como decida en su vida, que sean felices. (Las críticas) ni las leo, no pasa nada. Yo creo que mucha gente que critica luego tiene que tragarse sus palabras”, expresó.

En aquella ocasión, también hizo una invitación a que la sociedad aceptara a las personas de preferencias distintas que desean formar una familia: “Tendríamos un mundo mucho mejor si nos aceptamos todos como somos y nos apoyamos, empecemos a ser más tolerantes y a aceptar a la gente”, indicó.

¿Cuándo se casó el hijo de René Strickler?

Yannick Strickler y Manuel Alonso contrajeron matrimonio a mediados del 2022, en una ceremonia civil privada. El evento tuvo invitados de lujo como Grettell Valdez y Jessica Mas.

A principios del 2023, la pareja reafirmó su amor con una boda religiosa ante 250 invitados en Mérida, Yucatán. A casi un año de esta celebración, el matrimonio anunció la llegada de su primer hijo.

En ese momento, no se sabía si adoptarían un bebé o lo tendrían por vientre subrogado. No fue hasta que revelaron el nacimiento del niño que se confirmó que usaron la fecundación in vitro.

René / Cortesía Yannick