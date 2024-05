Adela Micha encara a Sofía Rivera Torres por comentario hacia Lucero Mijares y la reta a ponerse contra ella

Gran polémica causaron los comentarios de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y ‘el Estaca’ en contra de Lucero Mijares en su programa ‘¡Qué importa!’ Ellos dicen que hicieron chistes en torno a palabras de la propia hija de Lucero y Mijares en alguna entrevista donde dijo que algunas veces la confundían con hombre por su atuendo poco femenino, lo cual lo tomaba con humor y le daba mucha risa.

Sin embargo, los comentarios hechos por los conductores no fueron del agrado de muchos internautas y Lucero ya dijo que están “cancelados para siempre”. Una de las personas que salió en defensa de la joven de 19 años fue Adela Micha, quien invitó a Sofía Rivera Torres a su programa de YouTube, ‘La saga’ para hablar de este tema.

Checa: Eduardo Videgaray y el ‘Estaca’ responden a Lucero tras no aceptar sus disculpas: ‘Cancelados para siempre’

Sofía Rivera Torres se burló de Lucerito Mijares y le llovieron críticas / Instagram: @luceromijaresoficial / @sofiariveratorres

Adela Micha le reclama a Sofía Rivera Torres por lo dicho sobre Lucero Mijares: “Se vieron muy manchados”, “Me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista”

La conductora le reclamó a Sofía los comentarios que hicieron ella, su esposo Eduardo Videgaray y el Estaca acerca de Lucerito, argumentando que se trata de una chica que va empezando en la industria del entretenimiento y no merecía ser tratada de esa forma. Además, le echó en cara que Sofía se dice ser feminista y con sus comentarios no lo demostró.

“A mí me parece que es una jovencita. Es una chavita... Es una jovencita que apenas está en el ojo público que es muy fuerte y, sí, se vieron muy manchados. Me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, la mujeres, etc. y se me hizo raro”, dijo.

Mira: Se filtran los posibles participantes de la segunda edición de “Juego de Voces” ¿Quién se queda?

Como respuesta, Sofía justificó los comentarios hacia Lucerito diciendo que es humor negro y que se basaron en los comentarios que la misma joven hizo.

Sin embargo, Adela no aceptó esas palabras y la retó a ponerse con una de su tamaño: “Una cosa es el humor ácido que yo celebro muchísimo. El humor negro a mí me encanta y me gusta, pero se me hizo manchado”, comentó.

Y le invitó a burlarse de ella: “mánchate conmigo”, le retó y agregó: “Te manchas con una persona más grande, más hecha, más fuerte, más entera”.

Ante el reto de Adela, Sofía aceptó que los comentarios fueron fuertes, pero siguió justificándose en que fueron inspirados en declaraciones que hizo Lucerito.

Entérate: Sofía Rivera Torres hace frente a las críticas luego de polémica con Lucerito Mijares: “Iletrados”