LCDLF: Alfredo Adame no suelta a Cristina Porta, pero ella le responde

Aunque Alfredo Adame y Cristina Porta ya fueron eliminados de ‘La casa de los famosos’, la pelea entre ambos continúa.

Recordemos que el actor de telenovelas le gritó a Cristina palabras como: “tú no vales nada”, entre otras, en distintos pleitos que tuvo con la periodista deportiva dentro del reality de Telemundo, mientras ella se defendía diciendo que ella no se callaría y valía mucho, así como todas las mujeres.

Finalmente Adame fue eliminado por Cristina del programa, pero recientemente la española fue también expulsada. Esto hizo que ambos se reencontraran en el foro como panelistas y volvieran a tener encontronazos.

Aunque han sido más mesurados que cuando estaban viviendo juntos en la casa, los ataques por parte de Adame no han parado en las galas, aunque Cristina parece que no ha caído en las provocaciones a pesar de las indirectas de Alfredo.

Alfredo Adame y Cristina Porta siguen en pleito / Instagram

¿Qué dijo Alfredo de Cristina y qué le respondió ella?

Según fans del reality, comentaron en redes sociales que Adame llamó “mentirosa, tramposa, mu3rt4 de hambre” a Porta y que además “nadie la quiere”, entre otras cosas en una transmisión en vivo por la noche.

Por lo tanto llamaron a un ‘alto’ a estos ataques diciendo “que llegó el momento de decir ‘basta’” y que no difundían el video “porque solo sería darle gusto” y que otras personas “como él se sumasen a esa campaña de od10” en contra de la española.

Los fans de Cristina mencionaron que la televisora no le ha puesto un alto al actor “en los últimos cuatro meses, aunque dañe hasta a la propia imagen del programa insinuando que pactó su salida por ser incapaz de asumir que el público (y Cristina) le sacaran”.

Creo que llegó el momento de decir BASTA, @Telemundo, @TLMDRealities, @LaJefaTLMD.



No se puede mandar un mensaje de NO al odio mientras se lleva al foro a semejante mitómano como el señor Adame, que solo sabe escupir veneno difamando a Cristina. En solo minuto y medio de clip… — alitta (@RcPorta_) May 10, 2024

Por su parte, Cristina lanzó un mensaje en redes sociales diciendo: “Buenos días a todos. En especial, a los que tengáis un acosador en vuestro trabajo que os insulta, denigra e inventa mentiras para difundir más 0dio. A vosotrxs: somos más fuertes que ellos y eso es lo que les m4ta”.

Buenos días a todxs. En especial, a los que tengáis un acosador en vuestro trabajo que os insulta, denigra e inventa mentiras para difundir más odio. A vosotrxs: somos más fuertes que ellos y eso es lo que les mata. 😘 — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) May 10, 2024

Y además remató contando que recientemente conoció a Laura Bozzo, quien según el conductor contó en el ‘Mitangrit’ con Horacio en TVNotas, “le lavó el cerebro” a la española y lo puso en su contra.

“Por cierto, no os conté que conocí a Laura Bozzo y me dio un abrazo larguísimooooo. Me dijo que la habían intentado poner en contra de mí pero que mi Maestro Joao (compañero de Cristina en un programa de España) la llamó para contarle que todo bien. Te quiero mi maestro. Eres un amigo de verdad”.

En su canal de difusión de Instagram, Cristina se pronunció sobre sus mensajes en X (antes Twitter) y dijo que no quería darle más importancia al tema y que estaba viendo con sus representantes “tomar medidas”. “No quiero darle más bombo a lo que he puesto en el TW. Obviamente, estoy hablando con mi repre para tomar medidas. Y por cierto, a mis haters que me siguen atacando con que si ya perdí al bebé... ¿de verdad? ¿Eso es lo único que podéis decir en mi contra? Ah no, mi higiene bucal. ¿Cómo os digo que en 33 años jamás he tenido una caries, ni un empaste? Imaginaos lo preocupada que estoy de que me ataquéis con esas cosas. Os invito a que busquéis algo que me pueda j0d3r un poquito. Es que os quedáis cortos, chicxs”.

Además, la española dijo que en la gala se pronunció en contra del 0d1o que se ha desatado hacia habitantes de la casa, incluida ella y dijo: “ayer hablé de los mensajes de 0d1o y no era solo por Lupillo o por mí. Lo dije por todos mis compañeros. Se os va la olla a muchos con el hate y mientras tanto, nosotros estamos trabajando. Relax y disfrutad de la vida”, finalizó.

