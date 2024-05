¡Bebé en camino! Esposa de Raúl Méndez ‘Chacorta’ anuncia la llegada de su primer hijo

Hace unas horas, Raúl Méndez ‘Chacorta’, reconocido por su participación en ‘El señor de los cielos’, y su esposa, Carmen Muga, sorprendieron a todos al anunciar que están a la espera de su primer hijo.

A través de una publicación en Instagram, la actriz española expresó su emoción por celebrar su “primer Día de las madres” junto a su esposo y al bebé que viene en camino.

“Mi primer día de las Madres. ¡Sí… cómo estáis leyendo! Es algo que hemos tenido muy guardadito por 23 semanas, pero creo que hoy es un día muy especial para compartirlo con ustedes”. Carmen Muga

También comentó que ya sabe el género de su próximo hijo. Sin embargo, señaló que no lo dirá aún, pues quiere que sea una sorpresa para sus fans, además de que Raúl no desea conocerlo aún.

“¡Nuestro pequeño garbancito viene en camino! Raul no quiere saber si es niño o niña. Obviamente yo ya lo sé, pero no pregunten porque no puedo decirlo. Está siendo la experiencia más increíble del mundo”, indicó.

Y concluyó manifestando: “Sentir sus pataditas y escuchar su corazón es la sensación más increíble del universo. Gracias, esposo, por ser el mejor papá para nuestr@ bebe. Feliz día a todas las madres”.

El post se llenó de mensajes positivos por parte de los internautas, quienes le desearon a la pareja todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

Carmen Muga y Raúl Méndez boda / Instagram: @carmenmuga

¿Cuándo se casó Raúl Méndez con Carmen Muga?

Raúl Méndez y Carmen Muga se casaron en noviembre del 2022, en una playa de Mazatlán, Sinaloa, el mismo lugar donde el actor le propuso matrimonio a principios de ese mismo año.

La ceremonia tuvo invitados de lujo como Fernanda Castillo, su pareja Erik Hayser, Ana Serradilla, Thali García, Carlos Ferro, Mara López, Leonardo Alvarez y Toño de la Vega.

