Alfredo Adame no asistirá a la boda de su hijo Alex: “En mi vida vuelvo a contestar sobre ese tema”

La semana pasada Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame, dijo sentirse feliz pues su hijo Alex llegará pronto al altar. Al preguntarle la prensa si Alfredo estará invitado dijo: “No creo que vaya porque va a estar toda mi familia. No vaya a ser que nos agarre a todos a bicicletazos”. Por otra parte, Alex Adame respondió: “Sin comentarios. Tenemos que planear mucho. No creo que llegue, pero vamos a ver qué pasa”.

Desde 2022, Alfredo está distanciado de sus hijos tras la separación de su exesposa Mary Paz Banquells. Ellos tomaron partido por su mamá y el actor decidió sacarlos de su vida y hasta de su testamento.

Por primera vez, Alfredo Adame (65 años) habla del tema y confiesa: “Para mí no existe el que se va a casar. Esa familia, para mí, no existe”.

Mary Paz Banquells / Archivo TVNotas

Alfredo Adame solo reconoce a su hija Vanessa

“No me interesa. Yo no tengo hijos. Solo tengo una hija de 42 años. Que se casó hace muchos años y ya se divorció. El próximo a casarse es mi nieto o mi nieta”. Alfredo Adame

Hace unos días el actor publicó una portada de la revista TVNotas en sus redes socialesen la que posa con sus hijos Alex y Diego cuando eran pequeños y su hija mayor, Vanessa. Le preguntamos si los extraña y qué lo motivó a compartir esa foto con sus seguidores. “Son fotos del recuerdo. Me trajeron recuerdos solamente. Eso no tiene nada que ver con lo otro”.

Alfredo Adame con su familia / Archivo TVNotas

Le preguntamos qué hará si su hijo Alex lo invita de manera personal. “Yo solo voy a las bodas de la gente que quiero. De la gente que me agrada. No voy a bodas de desconocidos”.

“Ya no quiero que me pregunten de eso. Cortésmente respondo. En mi mis3r4ble y p*t4 vida vuelvo a contestar sobre ese tema. No los conozco”.

Alfredo Adame habla de las galas en La casa de los famosos

Cambiando de tema, Alfredo nos contó que cada vez se pone más interesante ‘La casa de los famosos’ de Telemundo gracias a su participación.

“Estoy feliz de la vida en el foro. Ya no quería estar adentro. Me estaba pegando unas aburridas horribles por estar rodeado de gente perdedora, ignorante. Solo son carne de cañón. Frívola, banal, mentirosa. En ocasiones tuve que ponerme ‘chucky’ para exhibir a algunos de ellos y quitarles las máscaras”. Alfredo Adame

Alfredo Adame se va con todo vs. Ariadna y a Cristina

“Las galas se estaban cayendo en rating. Ahora que estoy afuera y asisto les doy rating. Lo que se les cayó fue los 24/7”.

Sobre la salida de Ariadna (Gutiérrez) y Cristina (Porta) comentó: “Yo ni siquiera las volteo a ver. Para mí no son nada. Son mujeres incultas, banales, ignorantes. A esas dos Lupillo les ordenó que ching4r4n al put0 de Adame. Yo me percaté y las puse en orden. Ariadna es otro mueble de la casa. La española traía la consigna de fregarme, pero yo la puse como chancla”.

“La exhibí como lo que es: una mujer misandria (aberración a los hombres). No sé qué le pasó con los hombres. Sí comprendo por qué los hombres la tratan tan mal. Ella quería ofenderme, humillarme. Sin embargo, se topó con pared. Varias veces le contesté y la dejé como cucaracha cuando le dije que era la apestada de la casa.

