Carlos Trejo revela que rechazó ser habitante La casa de los famosos México por una particular exigencia

En medio del furor que ha causado La casa de los famosos México 2025, Carlos Trejo, conocido como ‘el Cazafantasmas’, confesó que fue invitado a unirse al reality show, pero que rechazó la propuesta por una razón muy específica. En una entrevista transmitida en YouTube, el escritor aseguró que los productores le pidieron seguir un requisito para generar conflictos dentro de la casa, lo cual no aceptó. Trejo no solo explicó los motivos detrás de su negativa, sino que también hizo fuertes declaraciones sobre el formato del programa y algunos de sus participantes. Incluso mencionó a figuras como Rey Grupero y Alfredo Adame, recordando su rivalidad histórica con este último. ¿Qué le pidieron?

Te puede interesar: Hijo de Alfredo Adame, Sebastián, confiesa que por Ricky Martin supo su orientación

Kalo Trejo, hijo de Carlos Trejo, se va a casar con su novio / IG: @ct_caza / @karlo.trejo

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre La casa de los famosos México?

Durante la charla para el canal de YouTube del comunicador Carlos Alberto, Carlos Trejo fue cuestionado a cerca de La casa de los famosos México, haciendo referencia a supuestos elementos de “brujería” dentro del reality. Trejo respondió tajante: “No, yo no veo porquerías; para mí es una porquería ese tipo de programas”. Aseguró que en una ocasión lo invitaron a participar, pero que rechazó la propuesta debido a que le pidieron llevar un guion preestablecido, incluyendo instrucciones sobre cuándo y con quién generar conflictos.

‘El Cazafantasmas’ enfatizó que no sigue libretos y que prefiere mostrarse tal cual es. También aseguró que, según su información, a los participantes les pagan semanalmente y que ese sería el motivo por el que permanecen en el programa.

Te puede interesar: ¿Alfredo Adame sí irá a la cárcel por quitarle la vida a una persona? Esto amenazó Carlos Trejo

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre Rey Grupero y Alfredo Adame?

Trejo aprovechó la conversación para referirse a Rey Grupero, quien participó en la versión del reality producida por Telemundo, y su relación con Alfredo Adame. Recordó que, pese a haber dicho que lo odiaba, Rey Grupero terminó interactuando con Adame de forma amistosa, incluso inventándole una canción y participando en dinámicas juntos.

Trejo señaló que no comparte ese tipo de actitudes. Además, reafirmó que mientras la gente siga consumiendo este tipo de contenidos, el formato seguirá vigente.

Te puede interesar: Carlos Trejo reta a Alfredo Adame a un enfrentamiento público nuevamente: esta fue la respuesta del actor

Alfredo Adame, Rey Grupero y Carlos Trejo / Especial

Respecto a su rivalidad con Alfredo Adame, Carlos Trejo explicó que evita hablar de él públicamente para no revivir el conflicto. Dijo que, de encontrarse en persona, “ahí sí no se la va a acabar”, recordando la vez que intentaron concretar una pelea que nunca se llevó a cabo.

Te puede interesar: Carlos Trejo y Jorge Clarividente unen poderes ¡para regalar tamales! por el Día de la Candelaria