Hijo de Alfredo Adame, Sebastián, confiesa que por Ricky Martin supo su orientación

El influencer y activista Sebastián Adame abrió su corazón y confesó a TVNotas cómo se dio cuenta de su orientación. Además, nos habló del apoyo incondicional que ha recibido de su mamá, Mary Paz Banquells, y sus hermanos. Y relata que su padre, Alfredo Adame, le dio la espalda. También de lo mucho que le afectó que lo sacaran del clóset en 2019.

Sebastián Adame descubrió su orientación gracias a Ricky Martin

“En la adolescencia, todos tenemos nuestro despertar y nos empiezan a atraer las personas. En mi caso, fue Ricky Martin. Lo vi y dije: ‘¡Qué guapo!’. Buscaba novia porque pensaba que era lo correcto. Fue un proceso muy largo. Primero, aceptarlo, porque al principio era de: ‘No puedo ser así, me van a rechazar. Esto no es normal’. Tardé años en aceptarme”.

“Tuve un romance de verano en Puerto Vallarta. Yo tenía 15 años. Estuvimos varios días juntos. Salíamos a escondidas de mis papás. Fue mi primer beso”.

Tal vez te interese: ¿Quién es Diego Adame, hijo de Mary Paz y Alfredo Adame, supuesto culpable de su divorcio?

¿Quién supo primero que Sebastián es gay, su papá, Alfredo Adame, o su mamá, Mary Banquells?

“A la primera que le dije fue a mi mamá, porque me cansé de mentir tantos años. Me cayó el veinte después del accidente que tuvimos en 2017 (se volcó la camioneta en la que iba con la actriz y su hermano mayor). Me pude haber muerto sin que nadie supiera quién soy. Le dije y se sacó de onda porque no había tenido la confianza de contarle. Nos abrazamos. Le dio alivio saber y me dijo que me cuidara, que siempre me amaría”.

“Me habían contado historias de terror de cómo había sido la reacción de sus papás y tenía mucho miedo. Unos tenían relaciones muy buenas con ellos hasta que les contaron y todo se fue para abajo. Nunca sabes cómo van a reaccionar”. “Mis hermanos fueron los siguientes, curiosamente el mismo día. En la mañana le dije a mi hermano mayor (Diego).

Me dio un abrazo y me dijo: ‘Gracias por la confianza’. A Alex le conté en la noche. Me preguntó: ‘¿Por qué no me dijiste antes?’. Todo sigue muy bien con ellos”.

Lee: Mary Paz Banquells revela que sus hijos le crearon un perfil para citas ¿le llovieron pretendientes?

Alfredo Adame fue el último en enterarse de la orientación de su hijo

“Mi papa se enteró hasta el final. El mismo día que todo México, gracias a la basura de Carlos Trejo. Tenía mucho miedo, pero hablé con él. En ese entonces me dijo que me apoyaba y me quería. Después salió que no era cierto”. “El ‘Cazafantasmas’ me quitó la oportunidad de decidir cuándo le quería decir a mi papá. Alzo la voz para que nadie vuelva a pasar lo mismo”.

“Mi papá me pedía que quitara las fotos con mi exnovio, porque no quería que me vieran con él en WhatsApp. Incluso le dijo a sus amigos que traía locas a las chavas y que estaba buscando novia, cuando todos sabían que tenía pareja. Fue horrible”.

Lamenta la reacción e insulto de su padre Alfredo Adame

“Lo que me puso en su último mensaje, cuando me pelee con él, fue: ‘Pend... de mier...’. No me gané esas palabras por dro....to o ratero. Fue porque no le parece que esté orgulloso de ser quien soy y por aceptarme sin miedo”.

“Con mi exnovio duré 1 año y 5 meses. Cuando me sacaron del clóset y salió la noticia, él me cortó porque le abrumó mucho. Fue mucha presión para él. Luego regresó pidiéndome perdón. Tuvimos una relación bastante tóxica”.

Alfredo Adame se desentendió totalmente de su familia

Alfredo recién dijo que dejó de ser papá de 3 y que había heredado todo en vida a su hija Vanessa. Al respecto, Sebastián nos dijo: “Llevo 5 años sin necesitar de él. Me dejó sin dinero, escuela y nada. He logrado salir adelante. Empecé a trabajar a los 21, a emprender negocios con mi mamá para que pudiéramos sobrevivir”.

“Me da mucha tristeza por él. Se pierde la vida de sus hijos. Mi hermano se casó. Tenemos comidas familiares padrísimas y hacemos nuestras vidas. Mi otro hermano tiene a su novia. Mi papá no quiere entender por qué nos peleamos con él”. “No espero nada de él. Ya no me interesa ni una disculpa. Estaba aferrado a que quería que regresara y formara parte de mi vida, pero no va a pasar”.

Alfredo Adame se muestra amigable con la comunidad por conveniencia

Su padre se ha mostrado amigable con la comunidad LGBTQ+, pero el joven nos dice: “Cuando pasan esas cosas, hablo. Lo demás que haga no me importa. Causa más daños que ayuda, solo por figurar”.

Sobre la marcha del orgullo, dijo: “Es importante que nos unamos y marchemos. Que demostremos la importancia de la comunidad. Debemos proteger a las personas que ahorita son más atacadas: La comunidad trans. Hay que ayudarnos entre todos. Pedir respeto y tener un mañana mejor”, finalizó.

Te puede interesar: La hija de Alfredo Adame pasó vergüenzas por su culpa: “Imagínate el bullying que me hicieron” VIDEO