Mary Paz Banquells revela que sus hijos le crearon un perfil para citas ¿le llovieron pretendientes?

En una reciente charla en “Qué buena hora”, el programa conducido por Michelle Vieth, Nicola Porcella y Omar Fierro, se abordó el tema de "¿Qué mentiras esconden las redes sociales?”. Durante esta conversación, la actriz Mary Paz Banquells realizó una confesión que generó debate y curiosidad entre el foro.

Después de dialogar con expertos acerca de todo lo que las redes sociales y la inteligencia artificial ofrecen en la actualidad, se cuestiona la veracidad de lo que se encuentra detrás de la pantalla, especialmente para los menores.

Mary Paz Banquells revela que sus hijos le crearon un perfil para encontrar pareja

Aquí fue donde todos estuvieron de acuerdo en que los hijos, debido a su constante exposición a tanta información, son los primeros en comprender cómo se crean perfiles falsos con inteligencia artificial para engañar a las personas. Fue en este punto donde Banquells sin rodeos afirmó que sus hijos ¡le hicieron un perfil de citas!

Omar Fierro intentó informar más sobre la aplicación, pero Mary Paz aseguró que solicitó que la eliminaran porque nunca consideraría salir con alguien solo por ver una foto. Aunque también admitió que había recibido propuestas solo con ver una foto, aunque también dijo que uno que otro pretendiente sí le apareció.

“Yo no puedo con eso” Marypaz Banquells





Ante el tema, Omar Fierro también expresó que si en algún momento han visto su foto en una de estas aplicaciones, tengan la certeza de que no es él, pues: “no estoy, no me interesa estar y nunca lo he necesitado en 60 años”, afirmó el actor.

Finalmente, el comentario fue aplaudido y Nicola cerró el tema señalando que en las redes es fácil engañar, pues “ya no saben qué hacer para agradar”.