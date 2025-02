Carlos Trejo arremete contra Alfredo Adame y anuncia investigación ¿por homicidio?: “Pasará años en prisión”

Carlos Trejo promociona su libro “Cañitas” edición especial, a 30 años de que se publicara por primera vez. Al libro le fueron agregados dos capítulos: “El ángel caído”, que habla sobre la película del mismo título, y “El hermano incómodo”, donde menciona a su hermana, Norma Trejo (†), y a Alfredo Adame, quien, en palabras del propio ‘Cazafantasmas’, supuestamente ase...ó a una persona. Nos cuenta la historia:

“En el capítulo ‘El ángel caído’ hablo sobre mi socio, José Antonio Ríos Granados, quien al término de la película era perseguido por fuerzas malignas. Un día viajó a Guadalajara a ver al obispo. La torre de control reportó que se escuchaba una voz: ‘Lo traes en la espalda’. La torre sabía que él viajaba solo. Instantes después, el avión se desplomó. Se incendió. Murió casi calcinado”.

Mira: Carlos Trejo reta a Alfredo Adame a un enfrentamiento público nuevamente: esta fue la respuesta del actor

Acusaciones graves: “Adame es la parte intelectual del crimen”

Trejo asegura que cuenta con pruebas y testimonios que demostrarían la responsabilidad del conductor en un homicidio ocurrido en 2005.

“El hermano incómodo’ trata sobre mi hermana, Norma Trejo (†), y Adame, quienes en 2005 buscaron la forma de estafar a una televisora por 80 millones de pesos, pero no pudieron. Mi hermana se fue de mi oficina y se llevó a varias personas de mi staff, como a Luis Noguez, quien luego fue el asistente personal de Alfredo Adame (2006)”, dijo Trejo.

Y añadió: “Luis escuchó cómo Adame y mi hermana planeaban un atentado en mi contra. Se lo comentó a mi secretaria. Yo estaba en Durango en ese momento. Llegó un tipo afuera de mi casa, metió la pistola al carro donde venía mi hija, tiró a quemarropa y mató al conductor pensando que era yo”.

“Ese delito quedó en stand by, porque el tal Noguez está desaparecido hasta hoy. Actualmente, Adame ha alardeado de que mató a una persona cuando era joven. Obviamente no va a decir la verdad. Trata de distorsionar la realidad, pero acepta públicamente que mató a alguien. Se refiere a esta persona. Quizá él no jaló el gatillo, pero sí fue la parte intelectual del homicidio”. Carlos Trejo

Mira: Carlos Trejo pide entrar a “La casa de los famosos” con Alfredo Adame y ser “su peor pesadilla”

¿Alfredo Adame irá a prisión? Esto dice Carlos Trejo

El ‘Cazafantasmas’ aseguró que abrirá una carpeta de investigación sin importar que Alfredo Adame se encuentre dentro de La casa de los famosos All-stars y al salir, adelanta que tendrá un doble encierro.

“A final de este mes abriré la carpeta de investigación. Se presentarán las pruebas que tenemos. Cuando Adame salga de este famoso reality (La casa de los famosos All-stars), se irá a un reclusorio con una condena de 48 años de prisión por el homicidio de ese muchacho, a quien le decíamos ‘Cheneque’”. Carlos Trejp

“Un par de horas antes de morir mi hermana, la visitó mi hija Montserrat, y Norma le dijo que la disculpara y que cuando llegara al cielo iba a buscar a su amigo (‘Cheneque’) para pedirle perdón”.

Le preguntamos qué le lleva a pensar que Adame mandó matar o mató a ‘Cheneque’, y nos dijo: “Tengo los testimonios del señor Noguez y de Norma antes de morir. Aclaro que no aparece el nombre de Adame en el libro por cuestiones legales y de editorial, pero lo menciono como ‘el conductor’. Esto no es venganza. Es justicia”, concluyó.

X

Ve: Alfredo Adame señala a Carlos Trejo y a Rey Grupero de atentar contra sus autos: “Son mis únicos enemigos”

¿Qué dice Alfredo Adame de lo que presuntamente hizo?

En febrero de 2023, en el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, Alfredo Adame relató:

“El cuate se me deja venir muy macho. Hizo como que me iba a pegar. Le meto un golpe en el cuello y se va de espaldas. Los demás se van. Pasaron los días y el martes un amigo me dijo: ‘Se murió’. Me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán. No pasó nada. Yo tenía 17 años”.

Alfredo Adame / FB: Alfredo Adame

La historia del libro “Cañitas”

En 1982, la casa donde ahora vive Carlos Trejo fue el escenario de una historia misteriosa. Lo que inició con el juego de la ouija desató la aparición de un monje que aterrorizó a una familia.

Hubo tragedias y muertes, por la fuerza que habita hasta hoy en el inmueble. En 1995, Trejo escribió un libro sobre esta historia, el cual vendió más de 6 millones de ejemplares. En 2007 se realizó la película.

La historia de los problemas entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

En 2005, Trejo coproducía el programa de televisión Nuestra casa , en el cual tenía la sección de fantasmas.



en el cual tenía la sección de fantasmas. En ese mismo año, Alfredo estaba en el programa televisivo La mesa de Adame . Siempre hubo guerra por el rating.



. Siempre hubo guerra por el rating. Desde entonces, ambos se han hecho de dimes y diretes. En 2022, durante una conferencia, Trejo le lanzó una botella de agua.



La pelea sigue entre litigios legales, señalamientos de venta de drogas y peleas canceladas.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/ digital de tu revista TVNotas. ¡No te lo pierdas! También nos pueden encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.