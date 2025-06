Alfredo Adame le dio la bendición con beso al luchador Konan big y las redes explotaron: VIDEO

Cuando se trata de provocar escándalo, Alfredo Adame sabe cómo hacerlo. Esta vez, el llamado “Golden boy” sorprendió al público y a sus compañeros en el programa Jalando fierro, conducido por Poncho de Nigris, al darle un beso al famoso luchador regiomontano Konan big.

El momento quedó capturado en un video que se viralizó en minutos y desató una oleada de reacciones en redes sociales. Lo que parecía una simple “bendición” para desearle suerte al luchador Konan en su próxima pelea, terminó siendo un episodio que nadie olvidará.

¿Cómo ocurrió el beso entre Alfredo Adame y Konan Big que causó furor?

El inesperado momento se dio durante una grabación del programa Jalando fierro, donde Alfredo Adame llegó como invitado especial, dispuesto a robarse el show. El actor de telenovelas y exparticipante de La casa de los famosos: All- stars se encontraba en plena charla cuando le pidieron que le diera la bendición al luchador Konan big.

“Entonces yo te bendigo, pero cierra los ojos, c4br0n... yo te bendigo en el nombre del Señor y te deseo lo mejor. Este... ¿y qué más? En el nombre con la alimentación, ejercicio, la suplementación y que te portes bien”. Alfredo Adame

Y justo después de estas palabras, Alfredo se lanzó a darle un beso en los labios al luchador, quien quedó visiblemente sorprendido.

La reacción del público no se hizo esperar: gritos, risas y asombro invadieron el set. El propio Poncho de Nigris y el resto de los presentes no podían creer lo que estaban presenciando y se desataron en carcajadas. El beso no sólo se convirtió en el tema del momento en redes sociales, sino que reafirmó la habilidad de Adame para ser noticia y tendencia a donde vaya.

¿Quién es Konan big, el luchador a quien Alfredo Adame le robó un beso?

Konan big, cuyo nombre real es Eugenio Torres Villarreal, es un luchador originario de Monterrey nacido en junio de 1964. Su carrera en el ring lo llevó a trabajar con la Lucha Libre AAA y posteriormente a destacar en la Federación Internacional de Lucha Libre, donde obtuvo títulos como el FILL Heavyweight Championship. Pero su fama no se limita al cuadrilátero: también incursionó como cantante y conductor de televisión, logrando una sólida base de seguidores en el norte del país.

Actualmente, es el entrenador personal de Poncho de Nigris y con quien colabora episodio tras episodio en Jalando fierro.

¿Qué reacción tuvieron las redes sociales sobre el beso de Alfredo Adame a Konan big?

Las redes sociales ardieron con opiniones encontradas. Algunos usuarios celebraron el momento como una divertida ocurrencia que le dio un giro inesperado al programa, mientras que otros lo vieron como un exceso de parte de Alfredo Adame.

Lo cierto es que el video publicado por Poncho de Nigris en Instagram se convirtió en un verdadero fenómeno viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios en cuestión de minutos.

“Bendiciones, estilo Golden Boy”

“Ah, caray... esa no la vi venir, jajaja”

"¡JAJAJAJAJAJA! Confirmado... al Konan le gusta Big”

“Hasta paró la trompita”

“Los golpes no le duelen, pero eso sí le dolió”

“Así empezó mi tío”

“No se veía venir”

“La confundió con Magaly Chávez”

“Desde ese momento, Konan no volvió a ser el mismo”

Así fue “la bendición de Alfredo Adame":