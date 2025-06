La hija de Alfredo Adame pasó vergüenzas por su culpa: “Imagínate el bullying que me hicieron” VIDEO

Alfredo Adame se ha caracterizado en los últimos años por ser un personaje altamente polémico, y es que aunque podría parecer que esto debería resultarle contraproducente, en realidad es todo lo contrario, pues fruto de sus encontronazos en la vía pública, o sus pleitos con otras celebridades, a Adame le han llovido propuestas de trabajo de todos lados.

Hace unos años se coronó victorioso en un reality de supervivencia y todo apuntaba a que iba a ganar en ‘La casa de los famosos All-star’ este 2025; pero al final fue eliminado. Sin embargo, el conductor demostró ser el gran favorito del público.

No obstante, parece ser que pese a estos logros, su hija Vanessa Adame, no siempre se sintió orgullosa de su papá, pues recientemente reveló que incluso pasó vergüenzas gracias a él en algún momento, pero, ¿por qué? ¡Te contamos!

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

¿Por qué la hija de Alfredo Adame, Vanessa Adamé, se avergonzaba de él?

La hija de Alfredo Adame acudió al podcast ‘Políticamente imprudente’, donde directamente fue cuestionada al respecto e las polémicas de su papá, pues le preguntaron si en algún momento se sintió avergonzada de él por todos sus pleitos y escándalos, a lo que ella respondió:

“Sí, sí me pasó efectivamente. Tenía 9 años, y mi papá anunciaba calzones. Y estaba en todos los espectaculares del Viaducto: mi papá, en calzones en pose de Superman”, confesó Vanessa Adame.

La hija del conductor ahondó al señalar que particularmente era difícil acudir a la escuela, pues todo mundo le hacía burla: “Tú imagínate lo que era llegar a la escuela, cuando venían a la escuela todos veían a tu papá 37 veces en calzones. Imagínate el bullying que me hicieron”.

Vanessa admitió que ese episodio fue bastante vergonzoso para ella, al grado de querer hacer de cuenta que no era verdad: “Es que esto no me puede estar pasando a mí. Yo decía: ‘No. Eso es una realidad alterna que yo no quiero ni ver. Esto es antinatural’. ¿Me entiendes?”, declaró la hija del actor.

¿Qué le aconsejó Alfredo Adame a su hija Vanessa Adame para superar la vergüenza?

Quien ayudaría a Vanessa a superar la vergüenza sería el mismísimo Alfredo Adame, pues según su hija, él le dio las herramientas necesarias para evitar que las críticas de los demás le afectaran:

“La herramienta me la dio mi papá. El día que yo fui y le dije: ‘Estoy harta y cansada de que todo mundo me diga que te ve en calzones’. Me dijo: ‘Casa, vez que te digan eso, acuérdate de dónde fueron tus vacaciones, y les preguntas si sus papás ganan lo mismo para llevarlos a donde yo te llevé’, y entonces implantó ese chip, y ha sido la gran herramienta de mi vida”, compartió Vanessa.

La hija de Adame reconoció que tras ese consejo, aprendió a cómo reaccionar cuando alguien quisiera hacerle daño: “Ah, ¿tú me quieres hacer sentir mal? Pues yo te voy a hacer sentir peor”.

Vanessa Adame habla sobre cómo superó la vergüenza por su papá Alfredo Adame / Captura de pantalla de Youtube: Políticamente imprudente

¿Vanessa Adame se siente orgullosa de su papá Alfredo Adame?

Pese a compartir ese episodio vergonzoso, la hija de Alfredo Adame admitió que actualmente se siente muy orgullosa de él y de su apellido, aunque reconoció que este representa una gran carga para ella:

“Evidentemente la circunstancia en la que está mi padre, que es por elección, que es su carrera, pues es un apellido polémico, es un apellido que a veces tienes que defender con mucha garra. Es un apellido que a veces, híjole, pesa mucho: o te aman o te odian, y tú ni siquiera eres actor”, confesó Vanessa.

Vanessa Adame admitió que la gente intentará lastimarla o hacer burla de ella, pero sostuvo lo que representa su apellido: “Yo creo que para mí lo único que puede ser este apellido es orgullo, y estar muy agradecida con la vida, porque no hay situación que no te lleve a aprender algo”, concluyó la hija de Álfredo Adame.

Alfredo Adame dijo a TVNotas que Vanessa es la única familia y heredera que tiene.