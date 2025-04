Cristina Porta, sin pelos en la lengua, se le va con todo contra Alfredo Adame: “Es un misógino”

En entrevista Cristina Porta nos habló de la mala experiencia que le tocó vivir cuando conoció a Alfredo Adame. Le preguntamos si se quedó con ganas de enfrentarlo por segunda vez en ‘La casa de los famosos All-stars’. Nos dijo:

“Me llevé la medallita de haber sacado a ese señor. Siempre luché a favor de las mujeres y de la comunidadLGBTQ+. La gente me advirtió. Me dijo que él era muy famoso y a veces estamos equivocados. Se debe condenar la actitud de estos hombres machistas. Por eso existe el feminismo. Todavía no hay una igualdad entre hombres y mujeres”.

“En esa casa falta una persona que saque la verdadera personalidad de ese hombre. Él insulta a las mujeres y ha dicho infinidad de mentiras sobre mí. Pero qué podemos esperar de alguien que trata de esa forma a sus hijos. No puedo pedir más. A él le duele que una mujer lo enfrente”.

Cristina Porta ofreció entrevista a TVNotas y opinó sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos All-stars’. / Alejandro Isunza

Cristina Porta orgullosa de haber confrontado a Alfredo Adame

“Tuve malos momentos por esos enfrentamientos; sin embargo, saqué mis ovarios de mujer y no me callé. Por eso, ahora está calladito. Cuando abre la boca saca al verdadero hombre que realmente es. Él piensa que el público de Puerto Rico está de su lado (ríe), pero hay muchas mujeres que no apoyan a un hombre que maltrata a las mujeres”.

No es mi intención volver a trabajar con él. De hecho, en esta nueva temporada de All- stars lo pensé muchísimo y a la mera hora ya no pude entrar. Las cosas pasan por algo. Se acomodaron de otra manera. La verdad tenía muchas ganas de echarle pleito por segunda vez. Ni modo”.

“Un hombre que trata mal a una mujer es una mala persona. No he sido la única a la que ha tratado mal. Es un misógino. Tiene comentarios muy feos, homófobos y machistas. Recuerdo que, al principio, me llevaba bien con él, pero cuando lo encaré las cosas cambiaron”. Cristina Porta

“Ahorita lo veo calmado y no es porque haya cambiado. No hay nadie en esa casa que le saque su verdadera persona. Me gustaría que Manelyk lo hiciera”.

“Tengo mis estudios. Soy muy buena en los realities. Me gusta darlo todo. No soy de perfil bajo. Cuando eres real, te expones. En esta casa no estoy viendo gente real. Me aburre muchísimo. Ofrezco clases de posicionamiento a todos los concursantes, porque no son buenos”.

Cristina Porta explora nuevas facetas en su carrera

“Mi vida no se puede planificar. Creía que iba a ir al All-stars, y ya no.

Se viene algo mucho mejor. No pensé que fuera para mí.

Me tiene muy ilusionada. Próximamente me verán en un registro que nunca me han visto”, concluyó.

¿Quién es Cristina Porta?

Cristina es periodista de deportes y publicista.



En España, Cristina Porta fue conductora

‘Cazamariposas’, ‘Punto pelota’ y ‘The game show’.

Participó en los realities ‘

Secret story: La casa de los secretos’ (2021), ’ Vaya vacaciones’ y ‘La casa de los famosos’ de Telemundo (2024).

Cuenta con 318 mil seguidores en Instagram, 45 mil en X y 108 mil en TikTok.

