Cristina Porta defiende a Maripily Rivera tras pleito con Poncho de Nigris; Alfredo Adame la llama “colgada”

La controversia por el conflicto entre Maripily Rivera y Poncho de Nigris que inició hace unos días parece no tener fin. En los preparativos de ‘La casa de los famosos All-stars’, el mexicano y la boricua se encontraron en el matutino “Hoy día” y se hicieron de palabras. Él le dijo que “parecía hombre” y ella lo llamó “misógino” y “violentador de mujeres. Rivera ha dicho que demandará a de Nigris.

Varios han salido a defender a uno y a a otra. Ahora, Cristina Porta, quien estuvo con la boricua en la última edición de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, arremetió en contra del mexicano y salió en defensa de su excompañera.

Durante una reciente transmisión en vivo para redes sociales, la española afirmó que Poncho era “un poco hombre” por insultar a una mujer, asegurando que era un “misógino”.

Cristina Porta “En relación con el conflicto Poncho y Maripily, repito, yo no sabía quién es este señor y no me gusta hablar de la gente, pero no me puedo callar ante lo que pasó porque un hombre que se mete con una mujer, la insulta, se burla de su físico, para mí es muy poco hombre lo que hizo. Yo a eso le llamo misoginia”

También dejó ver que no le interesa las críticas o burlas que su postura pueda generar en redes sociales.

“No hay hombre que deba decirle eso a una mujer. Punto. Entonces, me da exactamente igual quién sea, pero yo no me puedo callar ante un hombre que le hace eso a una mujer. Además, lo he visto bien, porque no me gusta hablar por hablar. Entonces he visto que es él quien empieza a decir cara de hombre y acusarla con lo de la testosterona”, manifestó.

Alfredo Adame critica a Cristina Porta por defender a Maripily Rivera

Si bien muchos aplaudieron la opinión de la presentadora de televisión, Alfredo Adame compartió la crítica de un internauta, quien aseguraba que ella solo se estaba colgando de la controversia para ser “relevante”.

Incluso, el usuario afirmó que Porta era una “hipócrita” por “defender a la boricua” cuando, durante su participación en ‘LCDLF 4’ tuvieron muchos encontronazos.

“Y no podía faltar la colgada al argüende ¿De qué hablas, mujer? Tú y Maripily se escudan del feminismo y no sueltan la palabra ‘misógino’, cuando ustedes son las misándricas”, indicó.

Esta acción sorprendió a todos, pues, tras lo sucedido, Adame fue de los primeros en salir a defender a Maripily, asegurando que era una gran mujer.

Así fue como Alfredo Adame defendió a Maripily Rivera

En una entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, no solo reiteró su admiración por Maripily, también despotricó contra Poncho de Nigris, llamándolo, entre otras cosas, “vulgar” y “vividor”.

“Es un padrotrillo. Bajo, vulgar, corriente. No es actor, es un pésimo conductor. No sirve para nada. Se logró colar a este medio gracias al hermano. Se conectó en Monterrey gracias a las televisoras. Misógino a más no poder”, puntualizó.

Poncho de Nigris llama “senil” a Alfredo Adame

Por supuesto, la respuesta del regiomontano no tardó en llegar. Durante un reciente encuentro con la prensa, dijo que las “burlas” de Adame le dan risa, ya que es una persona con “demencia senil”.

“Alfredo Adame me cae muy bien, es que Adame ya tiene demencia senil, ya lo que diga es como contenido de diversión, me cae bien el golden boy, es un viejito a toda madr3. Yo lo voy a cuidar, como es amigo de Maripily, no sabe ni lo que dice para llamar la atención”, indicó.

Hasta el momento, Alfredo no se ha pronunciado ante los comentarios de Poncho de Nigris. Sin embargo, todo apunta a que, cuando tenga la oportunidad, va a arremeter en su contra.

