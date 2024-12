Alfredo Adame acusa a Cristina Porta de ser “mala amiga” ¡Intentó quitarle el trabajo a Maripily Rivera!

Luego de que Cristina Porta defendiera a Maripily Rivera ante su polémica con Poncho de Nigris, Alfredo Adame le pide a la española que no sea “hipócrita”, recordando que, supuestamente, intentó quitarle trabajo a la boricua.

A través de redes sociales, el controversial actor aseguró que la presentadora quedó “en malos términos” con Maripily, luego de que esta última descubriera que intentó contactar con sus patrocinadores para “sustituirla”.

Según Alfredo, esta situación provocó que la modelo corriera a Porta de su fiesta de cumpleaños, realizada hace unos meses en su natal Puerto Rico.

Alfredo Adame “Es una rata muerta. Maripily la corrió de la isla (Puerto Rico) porque la llevó para su cumpleaños. Luego esta (Cristina Porta), detrás de Maripily, le habló a los patrocinadores de Maripily para pedirles que le dieran a ella chamba. Agarra la Maripily y la corre de Puerto Rico”

Alfredo Adame / FB: Alfredo Adame

¿Cristina Porta es “ratera” y “problemática”?

Por si esto fuera poco, el también exconductor de ‘Hoy’ sostuvo que Cristina tiene “fama” de ser “ratera” y “problemática”, asegurando que, en España, la corrieron de varios programas de televisión por sus comportamientos negativos.

“Es una mitómana, mentirosa, farsante. En España, la han corrido de tres realities shows. En uno porque había comprado bots. En otro la botaron y se hizo la embarazada para cargarle el muerto a la producción y pagarle una indemnización. La corrieron. En otro la terminaron botando por mentirosa”, expresó.

Por si esto fuera poco, sostuvo que, tras salir de ‘La casa de los famosos versión Telemundo, le dijo a todos que le habían “clonado” la tarjeta, por lo que pidió dinero prestado a varias celebridades.

“Le sacó dinero a Serrath, a una maquillista. Le sacó dinero como a tres o cuatro de la producción y luego se les peló sin pagar. Esa es Cristina Porta”, reveló.

El misogino de Alfredo Adame dice que Maripily corrio a la Cristina Porta de PR y que Cristina le robo dinero a una maquillista de la casa de los famosos y a Serrath tambien 👀 los defensores de Maripily se destruyen solitos #LCDLFAllStars pic.twitter.com/LhMWxDri7b — Lexy 🫀 (@Lexykaoltz) December 24, 2024

¿Qué dijo Cristina Porta sobre las acusaciones de Alfredo Adame?

Hasta el momento, Cristina Porta no ha respondido a los señalamientos de Alfredo Adame y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para presumir un poco del reciente viaje que realizó a España, aparentemente, para celebrar las festividades con su familia.

Cabe destacar que las celebridades tuvieron varios conflictos durante su estancia en la última temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. La española siempre aseguró que el mexicano era un “misógino”.

“Buenos días a todos. En especial, a los que tengáis un acosador en vuestro trabajo que os insulta, denigra e inventa mentiras para difundir más 0dio. A vosotrxs: somos más fuertes que ellos y eso es lo que les m4ta”, dijo en su momento.

Cristina Porta / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame arremetió contra Cristina Porta?

Hace algunos días, Cristina Porta defendió a Maripily ante la polémica con Poncho de Nigris. A través de redes sociales, la presentadora se mostró molesta ante las “ofensas” del regiomontano en contra de la boricua.

“En relación con el conflicto Poncho y Maripily, repito, yo no sabía quién es este señor y no me gusta hablar de la gente, pero no me puedo callar ante lo que pasó porque un hombre que se mete con una mujer, la insulta, se burla de su físico, para mí es muy poco hombre lo que hizo. Yo a eso le llamo misoginia”, manifestó.

Si bien Adame también está a favor de la modelo, afirmó que la española solo se está “colgando” de la polémica.

