La casa de los famosos All-stars: Cristina Porta demandará a Alfredo Adame previo a su ingreso al reality

Dentro de unas cuantas semanas, Alfredo Adame entrará a ‘La casa de los famosos All-stars’. Si bien los fanáticos están ansiosos por ver su participación en el reality, pues es una celebridad sumamente polémica, una demanda podría afectar su ingreso.

Hace poco, Cristina Porta, quien estuvo con él en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, dio a conocer que emprenderá acciones legales en contra del actor mexicano.

Recordemos que la española y el también presentador protagonizaron varias discusiones en el show. Incluso, una vez que terminó, siguieron en una guerra de dimes y diretes en la que ella lo tachaba de “misógino”, mientras que él la acusaba de “misándrica”, es decir, una mujer que odia a los hombres.

Alfredo Adame / FB: Alfredo Adame

¿Por qué Cristina Porta demandará a Alfredo Adame?

En entrevista para el canal de YouTube de ‘Vaya Vaya´, la periodista se dijo harta de que Alfredo hable mal de ella frente a los medios, por lo que decidió ponerle un alto con una demanda.

Cristina Porta “Lo voy a demandar. Es que, en cada entrevista, me nombra; de verdad, él ve en mí el fracaso que es él como persona. Él inventa, porque él es un mentiroso compulsivo, sobre mi vida, cosas que no son verdad”

La joven confirmó que interpondrá la querella por el delito de difamación y daño moral, ya que considera injusto que Adame la insulte “sin motivo”.

¿Qué piensa Cristina Porta sobre Alfredo Adame?

Al igual que en declaraciones anteriores, Porta afirmó que el mexicano era una persona “enferma” que miente para perjudicar a los demás.

“Es una persona que está enferma, o sea que miente constantemente, que lo hace conmigo y lo hace con todo el mundo y como nadie toma medidas, pues ya está. Pero yo sí las voy a tomar”, indicó.

Incluso, lamentó que aún tuviera fanáticos y que la gente siga sin “cancelarlo”, a pesar de sus comportamientos polémicos.

“No entiendo cómo puede seguir ahí alguien así porque hay personas incluso más famosas que han sido canceladas en televisiones, actores que han dejado de trabajar por polémicas en su vida personal”, concluyó.

Hasta el momento, Alfredo Adame no se ha pronunciado ante esta situación, así como tampoco se sabe si la demanda podría afectar su ingreso o estancia en ‘La casa de los famosos All-stars’.

Cristina Porta / Redes sociales

¿Cristina Porta estará en ‘La casa de los famosos All-stars’?

Si bien Cristina Porta era una de las personalidades más esperadas en ‘La casa de los famosos All-stars’, reveló que no formará parte del polémico show.

En una transmisión en vivo para redes sociales, anunció que había rechazado el proyecto por razones personales. Además de que los productores querían incluir a una de sus exparejas.

“Me dice ‘mira Cris, yo no podría estar haciendo esto, pero puede ser que entren personas anónimas y están valorando que entre tu ex, el italiano. Y te queremos preguntar porque pasó lo que pasó el año pasado si tú aceptarías igual’. Y yo hago no (con la cabeza)”, manifestó.

