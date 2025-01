La casa de los famosos All-stars: Ellos rechazaron regresar y no serán parte del reality más polémico

El regreso de “La casa de los famosos” en su edición “All-stars” ha causado revuelo entre los fanáticos del reality show de Telemundo.

Sin embargo, no todos los exconcursantes han aceptado la invitación para formar parte de esta edición tan esperada. Estas son las personalidades que, por diversas razones, decidieron declinar su participación en La casa, y han dejado a más de uno sorprendido. ¿Cuáles fueron sus razones? ¡Te contamos los detalles!

La casa de los famosos All Star nueva temporada en Telemundo / Telemundo

Cristina Porta: Rechazó LCDLF por motivos personales

La presentadora española Cristina Porta fue clara al explicar que no participaría en esta edición debido a conflictos personales con uno de los posibles concursantes. En un en vivo de Instagram, reveló que los productores planeaban incluir a su exnovio, una decisión que consideró inaceptable pues en varias ocasiones aseguro que ‘el italiano’ que fue la peor de sus relaciones por la toxicidad:

“Me dice ‘mira Cris, yo no podría estar haciendo esto pero puede ser que entren personas anónimas y están valorando que entre tu ex, el italiano. Y te queremos preguntar porque pasó lo que pasó el año pasado si tú aceptarías igual’. Y yo hago no (con la cabeza)” Cristina Porta

Cristina Porta / Facebook: Cristina Porta Acosta

La experiencia previa con él en otro reality la llevó a valorar su salud emocional y negarse a revivir episodios que describió como tóxicos: “Ha hecho conmigo lo que ha hecho y no se merece tenerme delante en su vida porque me quiero mucho y él hizo que yo me dejara de querer porque solo le quería a él, entonces no era porque yo tuviese miedo a algo, era porque yo por fin me respetaba”.

A pesar de las ofertas económicas y el protagonismo que podía alcanzar, Porta priorizó sus valores y bienestar:“Gracias a Dios sigo trabajando, es verdad que un reality te da mucho dinero pero yo no podía. Yo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo ‘ni por todo el oro del mundo’. Yo vengo de una familia que me han enseñado que lo que primero va son tus valores”.

Cristina Porta nominando en La casa de los famosos / Captura de pantalla Telemundo

Guty Carrera: No estará en LCDLF por prioridades familiares

El modelo y actor Guty Carrera también rechazó participar en la edición All-stars, a pesar de ser uno de los favoritos de temporadas anteriores.

En su cuenta de Instagram, explicó que su decisión estuvo motivada por razones familiares. “Hoy tomé la decisión final y, lamentablemente, no podré estar en el proyecto por temas completamente familiares”, escribió, acompañando el mensaje con una serie de fotografías desde la Ciudad de México.

Guty fue eliminado / Instagram

Carrera enfatizó su gratitud hacia Telemundo y aseguró que su relación con los productores sigue siendo excelente. Aunque los fans lamentan su ausencia.

"¡Les deseo todos los éxitos en esta nueva aventura! ¡Sé que nos volveremos a encontrar muy pronto! Gracias jefe por la llamada. ¡Qué tipazo! Y a ustedes les agradezco de corazón por apoyarme siempre en todas mis decisiones” Guty Carrera

Nicole Chávez rechazó estar en LCDLF por su bienestar emocional

Nicole Chávez, hija del legendario boxeador Julio César Chávez, también decidió no regresar al reality que marcó un antes y un después en su vida. Aunque la propuesta fue tentadora, Nicole declaró que “La casa de los famosos” es una experiencia emocionalmente intensa y que, por el momento, prefiere centrarse en otros proyectos.

“Esa casa siempre saca lo peor y lo mejor de muchos. También siempre he creído, y lo he platicado mucho con mi familia, que esa casa te muestra cosas que tienes que cambiar y mejorar. En mi caso, fue madurar”. Nicole Chávez

En declaraciones recientes, la exconcursante mencionó que su experiencia en la tercera temporada la ayudó a madurar y descubrir aspectos de su personalidad que necesitaban cambio. Sin embargo, participar en una edición All-stars, con un entorno más competitivo, no encajaba en sus prioridades actuales. Nicole también reveló que busca explorar más oportunidades en el mundo de la actuación.

“Es una moneda al aire, y ahorita no me la quiero jugar. Me encantaría regresar a la actuación. Me encantan los realities, pero claro que me gustaría algo como ‘La casa de los famosos México’. Esta edición All stars me da miedo. No voy a mentir. Hay mucho lobo de mar”. Nicola Chávez

Adrián Marcelo ¡no será parte de LCDLF All-stars!

El presentador y comediante mexicano Adrián Marcelo causó revuelo en redes sociales por su su posible ingreso a ‘La casa de los famosos All-Stars’. El famoso agrandó las expectativas de esta temporada con su supuesta participación.

También mencionó que aceptó un contrato con una remuneración de 15 mil dólares semanales, equivalentes a cerca de 300 mil pesos mexicanos. La atractiva propuesta económica por parte de la empresa habría sido determinante para que decidiera formar parte de esta edición.

Adrián Marcelo anuncia nueva marca de ropa. / IG: @adrianmarcelo10

Ante este mensaje, los seguidores de Adrián Marcelo expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de verlo dentro de ‘La casa’. La mayoría consideró que el regiomontano podría ser muy polémico en esta temporada. Esto por las personalidades que podrían ser confirmadas en este reality.

Ahora, Adrián Marcelo negó los rumores sobre su participación en la próxima edición ‘La casa de los famos All-Stars’. En una entrevista para el pódcast ‘Conversaciones’ con ‘Bandido diamante’ y Elías Medina, el influencer explicó, entre risas, que todo lo antes dicho no es real.

“No te preocupes, no se crean, puro pedo esa mama…”. Adrián Marcelo

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos All-stars’? ¿Dónde verla?

La casa de los famosos All-stars promete ser un evento televisivo lleno de drama y emociones que comenzara el próximo 4 de febrero, a las 6 pm del tiempo del centro de México. La transmisión se podrá ver a través de la página oficial de Telemundo.

Hasta el momento, solo se ha confirmado la participación de las siguientes celebridades: