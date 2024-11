LCDLF all stars: Adrián Marcelo y una polémica influencer serían los nuevos integrantes del reality

La especulación sobre los integrantes de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ en su edición ‘All stars’ que promete reunir a los jugadores más emblemáticos de las temporadas que ha hecho Telemundo, ha sido cada vez mayor.

Esta vez, en redes sociales cobró fuerza el rumor de que dos nuevos participantes entrarán a esta edición especial aunque no hayan sido parte de las temporadas pasadas de la versión Telemundo.

Entre los trascendidos en cuentas de X (antes Twitter) dedicadas a la farándula y realities como ‘La jefa all stars’, se hizo la polémica cuando dieron a conocer que probablemente Adrián Marcelo, el controversial exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, formaría parte del reality de Telemundo.

Recordemos que el regio abandonó el reality mexicano luego de una fuerte discusión con Gala Montes entre señalamientos de hacerle bullying y burlarse de la depresión que ella padece. Por estos motivos, el rumor que apunta a que sería una de estas caras que se sumaría a la versión ‘All stars’ causó revuelo.

Cabe destacar que el canal hispano no ha comentado nada acerca de los rumores y el influencer mexicano ha dicho que no trabajaría en una televisora que no fuera su casa, Multimedios en México. ¿Cambiará de opinión?

Puedes ver: Adrián Marcelo reacciona a la entrevista de Gala con Yordi ¡Le envía fuerte mensaje!

¡POLÉMICA! La Casa Explotará con estos habitantes 😮 Adrián Marcelo es el quinto confirmada para La Casa De Los Famosos All Stars⭐️



Se rumora que 2 habitantes que no han participado en la de Telemundo estarían participando en la de ALL STARS. #LCDLF5 pic.twitter.com/cVXo2thgzM — La Jefa ALL STARS (@LaJefaUSA) November 18, 2024

Además, los rumores de redes mencionaron que la influencer Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, grupo en el que ganó fama Wendy Guevara; también sería parte de la edición ‘All stars’ de ‘La casa de los famosos’ aunque ella no ha participado en ninguna versión ni de México ni de Telemundo. Sin embargo, hay que aclarar que su nombre sonó fuerte para formar parte de la segunda temporada de la edición de Televisa, aunque finalmente no sucedió.

La revelación de estos dos personajes causó tanta controversia en redes sociales que otras cuentas especializadas en realities, como ‘La tía Sandra’ y ‘La comadrita’ “desmintieron” la información pero el tema que sigue dando de qué hablar.

Mientras la información no sea confirmada o desmentida por parte de la producción del reality, esta guarda la calidad de rumor.

No te pierdas: Se filtra lista completa de los participantes de LCDLF All Stars; el reality se habría quedado sin conductor

Ay eso es falso. — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 18, 2024

¿Confirmados para La casa de los famosos all stars?

La cuenta que causó el revuelo, también soltó la que sería la lista de los posibles confirmados para ‘La casa de los famosos all stars’. Esto ocurre a unos meses de que comenzara a circular una posible lista que hoy estaría actualizada, aunque tampoco está confirmada por Telemundo hasta el momento.

En la lista figuraban famosos que hicieron vibrar sus temporadas, tales como Cristina Porta, Dania Méndez, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Mayeli Alonso, Lupillo Rivera y Thalí García, entre otros.

Mientras tanto, los fans están emocionados por ver si esta información se confirma más adelante, aunque hay algunos famosos como Arturo Carmona y Daniella Navarro que sí han dicho en entrevistas que no volverán a ser parte del programa.

Entérate: Manelyk González confirma su participación en ‘La casa de los famosos all stars’