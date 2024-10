Manelyk González se ha convertido en tema de conversación debido a su opinión con respecto a la participación de su excomadre, Karime Pindter, en ‘La casa de los famosos México’.

La exshore puntualizó que ‘la Matrioshka’ es una “vieja loba de mar” y sin duda lo es pues se convirtió en una de las favoritas del popular reality de Televisa al punto de obtener el segundo lugar, a decisión del público.

Sin embargo, Mane ha sido fuertemente criticada por sus palabras en alusión a Karime. Algunos usuarios consideraron que se “colgó” de la popularidad de su antes amiga, cuando meses antes solo la “atacaba”.

Ahora, en medio de la popularidad del team ‘Mar’, la influencer sorprendió con una noticia a todos sus seguidores.

Manelyk González confirma su participación en ‘La casa de los famosos all stars’

En una reciente entrevista, Manelyk sorprendió a sus seguidores al confirmar que será parte de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo en su versión ‘All stars’.

Recordemos que ya existían rumores de los famosos que podrían formar parte del elenco de dicho programa. Uno de ellos sería Mane. Esto debido a su polémica forma de ser, así como el éxito que obtuvo en la primera temporada de este reality, en el que quedó en segundo lugar y Alicia Machado se coronó como la gran ganadora.

Ahora, la joven no solo confirmó su participación en ‘LCDLFMAS’, sino que dio a entender quiénes serán sus compañeras en esta nueva temporada, luego de que le cuestionaron sobre el regreso de Niurka Marcos y Laura Bozzo.

“A ver, es un proyecto que a mí me gusta mucho. Fui pionera, estuve en la primera temporada, me fue excelente, lo disfruté muchísimo”, dijo Manelyk.

“Va a ser rating puro, mi amor. Rating puro, se va a poner muy bueno. Van a estar buenos los catorrazos. Va a estar muy divertido. Es algo que yo Manelyk González Barrera les aseguro. Podrán decir: ‘Manelyk es villana’. Pero no cualquier villana, soy una villana muy divertida y se sabe y soporten”. Manelyk González

Luego de estas revelaciones, internautas no tardaron en reaccionar y criticaron sus declaraciones. Algunos apuntaron que Manelyk no se compara con Karime, así como que no pasaría de la primera semana si continúa con su polémica forma de ser.

¿Qué famosos serán parte de ‘La casa de los famosos all stars’?

El tema sobre los participantes de ‘La casa de los famosos’ en su modalidad All stars llenó de intriga a usuarios en redes sociales. Por esta razón, la cuenta de Telemundo realities explicó quiénes podrían formar parte de este elenco.

Según la cuenta, algunos habitantes que no lograron ganar en las temporadas pasadas podrán formar parte de este nuevo elenco. Estos podrían ser: Arturo Carmona, Aylín Mujica, Dania Méndez, Juan Rivera, Laura Bozzo, Alfredo Adame y Niurka Marcos.

Al momento, Alfredo Adame y Laura Bozzo son quienes han confirmado que entrarán de nuevo a ‘La casa’. Por su parte, Paty Navidad, quien formó parte de la tercera temporada, dijo que ya la buscó la producción del reality, pero todavía no es un hecho que participe.

